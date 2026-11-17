La economía colombiana en el tercer trimestre del año reportó un crecimiento de tan solo el 0.5% en comparación con el mismo periodo del año anterior, confirmó el DANE.

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas la explotación de minas y canteras fue la actividad que más impulsó el crecimiento, con una expansión de 7,8%, seguida por la administración pública, educación y salud, con un aumento de 1,6%, y las actividades artísticas y recreativas, que crecieron 5,2%.

En contraste, la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca cayó 6,7%, afectada por descensos en los cultivos agrícolas, la producción cafetera y la pesca. El cultivo permanente de café disminuyó 11,2% y la pesca y acuicultura se contrajo 35,4%.

Desde el enfoque del gasto, el crecimiento estuvo respaldado por un incremento de 2,1% en el consumo final y de 4,6% en la formación bruta de capital. Sin embargo, las exportaciones disminuyeron 1,8% y las importaciones aumentaron 9,8%, lo que limitó el desempeño general de la economía.

En lo corrido de 2026, la economía colombiana acumula un crecimiento de 2,1%, impulsado principalmente por la administración pública, el comercio y las actividades artísticas y de entretenimiento.