La Selección Colombia cerró su calendario internacional de 2026 con un empate sin goles frente a Chile en el estadio Monumental de Santiago. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo no logró repetir la victoria conseguida en Cali y terminó igualando 0-0 en su segundo enfrentamiento amistoso ante el combinado austral.

El compromiso estuvo marcado por las dificultades físicas que sufrió el conjunto colombiano durante la primera mitad. Dávinson Sánchez y Gustavo Puerta tuvieron que abandonar el terreno de juego por lesión, en dos situaciones que encendieron las alarmas en el cuerpo técnico de la Tricolor.

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Las lesiones de Dávinson Sánchez y Gustavo Puerta

La primera novedad médica llegó al minuto 4, cuando Dávinson Sánchez recibió un fuerte golpe tras un choque con Darío Osorio. El defensor intentó continuar en el compromiso, pero las molestias le impidieron seguir y terminó siendo sustituido al minuto 25 por Jhon Lucumí.

La situación más preocupante se presentó sobre el minuto 40. Gustavo Puerta recibió una fuerte entrada por la espalda de César Pérez y sufrió un movimiento brusco en su rodilla izquierda. El mediocampista tuvo que abandonar el campo en camilla al minuto 43, visiblemente afectado y entre lágrimas.

Juan Manuel Rengifo ingresó en su lugar. Además, reportes de la transmisión indicaron que Puerta fue trasladado en ambulancia a un centro hospitalario para evaluar la gravedad de la lesión.

Luis Javier Suárez desperdició un penalti

En cuanto a las oportunidades de gol, Colombia tuvo una de las más claras del compromiso al minuto 35. Daniel Muñoz recibió una falta dentro del área y el árbitro señaló penalti a favor de la Tricolor.

Luis Javier Suárez fue el encargado de ejecutar el cobro, pero el arquero chileno Lawrence Vigouroux adivinó la dirección del remate y evitó la anotación colombiana, manteniendo el empate sin goles.

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Colombia cerró el año con un empate ante Chile

De esta manera, la Selección Colombia terminó su calendario internacional de 2026 con un empate 0-0 en Santiago, cuatro días después de haber derrotado 1-0 a Chile en Cali.

Más allá del resultado, la principal preocupación para Néstor Lorenzo estará en la evolución médica de Gustavo Puerta y Dávinson Sánchez, quienes abandonaron el terreno de juego por problemas físicos en un compromiso que dejó pocas emociones y ninguna anotación.

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