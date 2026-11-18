Colombia empata con Chile: preocupación por las lesiones de Gustavo Puerta y Dávinson Sánchez
La Selección Colombia igualó 0-0 ante Chile en su segundo amistoso de la fecha FIFA. Luis Javier Suárez desperdició un penalti.
La Selección Colombia cerró su calendario internacional de 2026 con un empate sin goles frente a Chile en el estadio Monumental de Santiago. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo no logró repetir la victoria conseguida en Cali y terminó igualando 0-0 en su segundo enfrentamiento amistoso ante el combinado austral.
El compromiso estuvo marcado por las dificultades físicas que sufrió el conjunto colombiano durante la primera mitad. Dávinson Sánchez y Gustavo Puerta tuvieron que abandonar el terreno de juego por lesión, en dos situaciones que encendieron las alarmas en el cuerpo técnico de la Tricolor.
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Las lesiones de Dávinson Sánchez y Gustavo Puerta
La primera novedad médica llegó al minuto 4, cuando Dávinson Sánchez recibió un fuerte golpe tras un choque con Darío Osorio. El defensor intentó continuar en el compromiso, pero las molestias le impidieron seguir y terminó siendo sustituido al minuto 25 por Jhon Lucumí.
La situación más preocupante se presentó sobre el minuto 40. Gustavo Puerta recibió una fuerte entrada por la espalda de César Pérez y sufrió un movimiento brusco en su rodilla izquierda. El mediocampista tuvo que abandonar el campo en camilla al minuto 43, visiblemente afectado y entre lágrimas.
Juan Manuel Rengifo ingresó en su lugar. Además, reportes de la transmisión indicaron que Puerta fue trasladado en ambulancia a un centro hospitalario para evaluar la gravedad de la lesión.
Luis Javier Suárez desperdició un penalti
En cuanto a las oportunidades de gol, Colombia tuvo una de las más claras del compromiso al minuto 35. Daniel Muñoz recibió una falta dentro del área y el árbitro señaló penalti a favor de la Tricolor.
Luis Javier Suárez fue el encargado de ejecutar el cobro, pero el arquero chileno Lawrence Vigouroux adivinó la dirección del remate y evitó la anotación colombiana, manteniendo el empate sin goles.
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Colombia cerró el año con un empate ante Chile
De esta manera, la Selección Colombia terminó su calendario internacional de 2026 con un empate 0-0 en Santiago, cuatro días después de haber derrotado 1-0 a Chile en Cali.
Más allá del resultado, la principal preocupación para Néstor Lorenzo estará en la evolución médica de Gustavo Puerta y Dávinson Sánchez, quienes abandonaron el terreno de juego por problemas físicos en un compromiso que dejó pocas emociones y ninguna anotación.
Reviva la transmisión del partido:
Reviva el minuto a minuto:
Finaliza el partido
Chile 0-0 Colombia
Tiempo adicional
Se sumarán cuatro minutos más
Colombia busca el de la victoria
La velocidad de los extremos es la clave para el combinado nacional.
Cambios en Colombia
Entra Camilo Durán, Oscar Cortés, Samuel Velásquez y Daniel Mosquera.
Gustavo Puerta
Fue trasladado de urgencia en ambulancia por la lesión
Posesión para Colombia
Presión alta en ataque con balón de los Colombianos, sin oportunidades claras de Gol.
Para Chile
Darío Osorio corta un ataque prometedor de Matías Orozco.
Oportunidad de Rengifo
Enganche hacia dentro y remate desde fuera del área para el juvenil de Colombia.
Cambios en Colombia
Entrán Devis Vázquez y Jhon Solís por Aldair Quintana y Jefferson Lerma.
Remate desde fuera del área
Oportunidad para Colombia remata Lerma.
Inicia el segundo tiempo
Se reanuda el compromiso en Santiago de Chile.
Finaliza el primer tiempo
Chile 0-0 Colombia
Tiempo adicional
Se sumarán dos minutos más.
Cambios en Colombian
Sale Gustavo Puerto y entra Juan Manuel Rengifo.
Nueva lesión en Colombia
Gustavo Puerta recibe duro golpe por detrás y queda tendido en el suelo adolorido en la rodilla.
Impresionante fallo
Luis Javier Suárez remata de volea y se va por arríba del arco.
Luis Javier Suárez falla
Lo ataja el portero Lawrence Vigouroux.
Falta dentro del área
A favor de Colombia, falta sobre Daniel Muñoz.
Gran atajada de Quintana
Primer aviso del conjunto Chileno en la portería colombiana.
Primer cambio en Colombia
Sale Dávinson Sánchez por Jhon Lucumí.
Lesión para el capitán de la Selección Colombia.
Primera para Colombia
Camilo Mena es amonestado por empujón por la espalda al delantero Chileno.
Primer tiro de esquina
A favor de Colombia.
Primera llegada de Colombia
Logra interceptar el pase dirijido para Luis Javier Suárez.
Primer tiro de esquina
A favor de Chile, asume riesgos inecesarios el seleccionado nacional.
Dificultad para juntar pases
Colombia es el dueño del balón pero presenta muchas dificultades para generar jugadas de peligro.
Se siente Davinson Sánchez
Duro golpe y el defensor central tiene que salir del terreno de juego.
Primera oportunidad de Chile
Tiro libre que centra Darío Osorio, buscando el cabezazo en ataque, sin embago la defensa Colombiana logra rechazar el balón.
Inicia el partido
Ya rueda el balón en Santiago de Chile.
Salen al terreno de juego las dos Selecciones
Se escucharán los himnos de cada país.
Lesión en la Selección Colombia
Yaser Asprilla sufre una lesión muscular durante el calentamiento.
¡Nóminas confirmadas!