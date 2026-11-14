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14 nov 2026 Actualizado 18:25

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Luis Suárez contra sus críticos: “Me gustaría ver si son capaces de hacer lo que yo hago en Europa”

El delantero samario se refirió a su sequía goleadora con la Selección Colombia.

Luis Suárez celebra el gol de Colombia junto a Daniel Muñoz y Nelson Deossa / Colprensa.

Luis Suárez celebra el gol de Colombia junto a Daniel Muñoz y Nelson Deossa / Colprensa.

Luis Suárez celebra el gol de Colombia junto a Daniel Muñoz y Nelson Deossa / Colprensa.
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Luis Javier Suárez fue el delantero titular de la Selección Colombia en la victoria 1-0 sobre Chile. El atacante samario permaneció 82 minutos en el terreno, siendo reemplazado por Daniel Mosquera, jugador del Hellas Verona, de la segunda división de Italia.

Al final del partido, Suárez dialogó con los medios de comunicación presentes en la zona mixta del Estadio Pascual Guerrero de Cali. Suárez habló de la falta de gol con el combinado nacional y su actualidad en el Sporting Lisboa de Portugal, además de enviar un fuerte mensaje a sus crícitcos.

“Pudo entrar y a la vez no pudo (el gol), fue una ocasión buena que no se pudo concretar, pero bueno, supimos tener paciencia. Cuando también hay que tocar, hay que tocarla, la toque a Dani (Muñoz), Dani centró y fue gol”, comentó respecto al autogol de Guillermo Maripán, único tanto del partido.

Finalmente, al ser consultado por la falta de gol de los jugadores de la Selección Colombia, el atacante samario envió un fuerte mensaje para sus críticos.

“Cuando estamos allí, parece que todos los días metemos goles (en Europa), yo no todos los días meto goles, han pasado dos partidos, después volví a meter goles”, comentó inicialmente al respecto.

Y añadió: “Es un poco de perspectiva, aquí se nos exige por la dificultad que es llevar la camisa, muchos dicen que nos pesa, que somos paquetes y todo, la verdad que me gustaría ver mucha gente dentro del verde, a ver si son capaces de hacer eso, lo que yo hago en Europa o lo que yo hago aquí”.

Cristian Pinzón

Cristian Pinzón

Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...

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