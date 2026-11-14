Cuadrangulares de Liga colombiana 2026-II: Así quedaron los grupos camino a la final

Se llevó a cabo el sorteo de los cuadrangulares de la Liga colombiana. Luego de la apasionante definición de la fecha 19 del todos contra todos, la Dimayor realizó los emparejamientos de los dos grupos.

Vale la pena recordar que Nacional y América, tras quedar primero y segundo, respectivamente, tienen punto invisible en caso de empate con otro equipo de su grupo. El Verdolaga quedó en el Grupo A, mientras que el Escarlata en el Grupo B.

Asimismo, la localía de la final se definirá por la tabla de reclasificación del semestre.

Así quedaron los grupos de cuadrangulares

Grupo A

Nacional

Once Caldas

Santa Fe

Medellín

Grupo B

América

Bucaramanga

Millonarios

Deportivo Cali

Primera fecha de cuadrangulares

Grupo A

Medellín vs. Santa Fe

Once Caldas vs. Nacional

Grupo B

Cali vs. Millonarios

Bucaramanga vs. América

Así fue el sorteo de los cuadrangulares de la Liga colombiana