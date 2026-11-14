Cuadrangulares de Liga colombiana 2026-II: Así quedaron los grupos camino a la final
Nacional y América encabezan cada uno de los grupos y tendrán la ventaja deportiva, en caso de empate.
Se llevó a cabo el sorteo de los cuadrangulares de la Liga colombiana. Luego de la apasionante definición de la fecha 19 del todos contra todos, la Dimayor realizó los emparejamientos de los dos grupos.
Vale la pena recordar que Nacional y América, tras quedar primero y segundo, respectivamente, tienen punto invisible en caso de empate con otro equipo de su grupo. El Verdolaga quedó en el Grupo A, mientras que el Escarlata en el Grupo B.
Asimismo, la localía de la final se definirá por la tabla de reclasificación del semestre.
Así quedaron los grupos de cuadrangulares
Grupo A
- Nacional
- Once Caldas
- Santa Fe
- Medellín
Grupo B
- América
- Bucaramanga
- Millonarios
- Deportivo Cali
Primera fecha de cuadrangulares
Grupo A
- Medellín vs. Santa Fe
- Once Caldas vs. Nacional
Grupo B
- Cali vs. Millonarios
- Bucaramanga vs. América
Así fue el sorteo de los cuadrangulares de la Liga colombiana
Confirmados ambos grupos
Grupo A: Nacional, Medellín, Santa Fe y Once Caldas
Grupo B: Cali, América, Bucaramanga y Millonarios
Primera fecha del grupo B
Primera fecha:
Deportivo Cali vs. Millonarios
Atlético Bucaramanga vs. América de Cali
Definición de la primera fecha
Grupo A:
Medellín vs. Santa Fe
Once Caldas vs. Nacional
Sorteo del calendario
Comienza la segunda parte del sorteo
Confirmado el grupo B
Sus integrantes son: América de Cali, Bucaramanga, Millonarios y Deportivo Cali
Último integrante del grupo A
Confirmado el grupo A: Nacional, Once Caldas, Santa Fe y Medellín
Millonarios al grupo B
El grupo está: América, Bucaramanga, Millonarios
Santa Fe estará en el grupo A
Por ahora están Nacional, Once Caldas y Santa Fe
Primeros dos integrantes del grupo B
Atlético Bucaramanga acompañará al América de Cali en el grupo B
Primeros confirmados del grupo A
Once Caldas es el primer equipo que acompaña al Once Caldas en el grupo A
Así se repartiran los grupos
Puntos a tener en cuenta
1. Nacional y América, por ser primeros y segundos, cuentan con ventaja deportiva, es decir punto invisible.
2. Ambos clubes jugarán como local la última fecha
3. Los clubes de un mismo grupo que compartan ciudad o estadio no podrán disputar un partido en la misma fecha en condición de local
¡Inicia el sorteo!
Arranca el sorteo de los cuadrangulares semifinales
DIMAYOR oficializa la hora
¡Bienvenidos al minuto a minuto!
A las 5:50 p.m. se dará inicio al sorteo de los cuadrangulares semifinales