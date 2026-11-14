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14 nov 2026 Actualizado 23:24

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Liga Colombiana

Cuadrangulares de Liga colombiana 2026-II: Así quedaron los grupos camino a la final

Nacional y América encabezan cada uno de los grupos y tendrán la ventaja deportiva, en caso de empate.

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Se llevó a cabo el sorteo de los cuadrangulares de la Liga colombiana. Luego de la apasionante definición de la fecha 19 del todos contra todos, la Dimayor realizó los emparejamientos de los dos grupos.

Vale la pena recordar que Nacional y América, tras quedar primero y segundo, respectivamente, tienen punto invisible en caso de empate con otro equipo de su grupo. El Verdolaga quedó en el Grupo A, mientras que el Escarlata en el Grupo B.

Asimismo, la localía de la final se definirá por la tabla de reclasificación del semestre.

Así quedaron los grupos de cuadrangulares

Grupo A

  • Nacional
  • Once Caldas
  • Santa Fe
  • Medellín

Grupo B

  • América
  • Bucaramanga
  • Millonarios
  • Deportivo Cali

Primera fecha de cuadrangulares

Grupo A

  • Medellín vs. Santa Fe
  • Once Caldas vs. Nacional

Grupo B

  • Cali vs. Millonarios
  • Bucaramanga vs. América

Así fue el sorteo de los cuadrangulares de la Liga colombiana

Hay nuevos mensajes

Confirmados ambos grupos

Grupo A: Nacional, Medellín, Santa Fe y Once Caldas

Grupo B: Cali, América, Bucaramanga y Millonarios

Primera fecha del grupo B

Primera fecha:

Deportivo Cali vs. Millonarios

Atlético Bucaramanga vs. América de Cali

Definición de la primera fecha

Grupo A:
Medellín vs. Santa Fe

Once Caldas vs. Nacional

Sorteo del calendario

Comienza la segunda parte del sorteo

Confirmado el grupo B

Sus integrantes son: América de Cali, Bucaramanga, Millonarios y Deportivo Cali

Último integrante del grupo A

Confirmado el grupo A: Nacional, Once Caldas, Santa Fe y Medellín

Millonarios al grupo B

El grupo está: América, Bucaramanga, Millonarios

Santa Fe estará en el grupo A

Por ahora están Nacional,  Once Caldas y Santa Fe

Primeros dos integrantes del grupo B

Atlético Bucaramanga acompañará al América de Cali en el grupo B

Primeros confirmados del grupo A

Once Caldas es el primer equipo que acompaña al Once Caldas en el grupo A

Grupos

Así se repartiran los grupos

Puntos a tener en cuenta

1. Nacional y América, por ser primeros y segundos, cuentan con ventaja deportiva, es decir punto invisible.
2. Ambos clubes jugarán como local la última fecha
3. Los clubes de un mismo grupo que compartan ciudad o estadio no podrán disputar un partido en la misma fecha en condición de local

¡Inicia el sorteo!

Arranca el sorteo de los cuadrangulares semifinales

DIMAYOR oficializa la hora

¡Bienvenidos al minuto a minuto!

A las 5:50 p.m. se dará inicio al sorteo de los cuadrangulares semifinales

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