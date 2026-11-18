Por medio de sus redes sociales, el representante a la Cámara de Representantes, Daniel Briceño denunció un presunto volteo de tierras en Bogotá.

De acuerdo con Briceño, el lote donde se construirá el patio taller de la Línea 2 del Metro pasó de tener un avalúo catastral de $5.962 millones en 2021 a uno de $361.776 millones de pesos en 2025.

“¡En apenas cuatro años, su avalúo creció cerca de un 6.000 %!Este incremento se habría logrado inflando artificialmente el avalúo mediante el uso irregular de una licencia de construcción. La Empresa Metro está a punto de comprar un predio cuyo avalúo presenta graves irregularidades y cuya adquisición le podría costar muchísimo dinero a Bogotá y a Colombia”, denunció Briceño.

¿Qué dice el Distrito sobre el predio?

De acuerdo con la directora de Catastro, Olga Lucia López, en Colombia, ninguna administración y ningún gobierno pueden modificar los precios de los predios arbitrariamente.

“Durante la administración pasada, el avalúo del previo referencia presentó variaciones por cambios en normas que incidieron directamente en el potencial de desarrollo del inmueble. El cambio del avalúo en 2023, cuando pasó de 6.658 millones a 65 mil millones, se dio por la adopción del Plan de Ordenamiento Territorial en 2021″, agregó

En ese momento, el pasó de clasificarse como suelo de expansión a suelo urbano, aumentando sustancialmente su potencial de aprovechamiento urbanístico.

Así las cosas, en 2025, el predio alcanzó un avalúo de más 361 mil millones de pesos. Este valor está asociado al potencial que adquirió el predio con expedición del POT territorial en 2021 y la expedición de una licencia de construcción que permitía que en el predio se construyera un proyecto de vivienda.

En 2026, el avalúo disminuyó a más 171 mil millones de pesos, debido al desistimiento de esta licencia de construcción por parte del propietario.

“Es importante tener en cuenta que los avalúos reflejan la realidad de los inmuebles en el momento en que se hace su valoración. Las variaciones en los avaluos no obedecen a decisiones discrecionales de ninguna administración , sino a cambios en la clasificación del suelo, como las mencionadas del POT 2021, y a la evolución de las normas urbanísticas de mercado y a su potencial de desastre. Los incrementos y disminuciones registrados reflejan la aplicación rigurosa de las metodologías vigentes en materia catastral”, concluyó.