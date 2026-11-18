Cien días después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el occidente de Colombia el pasado 10 de agosto, 104.050 viviendas permanecen inhabitables y 19.148 fueron destruidas. Así lo informó el Secretariado Nacional de Pastoral Social - Cáritas Colombiana, que presentó este 18 de noviembre un balance de las afectaciones y de la ayuda entregada a las comunidades.

El movimiento telúrico tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó, y afectó principalmente a departamentos como Chocó, Valle del Cauca, Risaralda y Caldas. Según el balance presentado por la organización, el sismo dejó 329 personas fallecidas, 4.600 heridas y afectaciones en 476 municipios. Además, al 30 de septiembre, 6.903 personas permanecían en alojamientos temporales.

La situación sigue siendo compleja para miles de hogares. Durante las visitas realizadas entre agosto y octubre, Cáritas caracterizó a 2.277 familias de Cali, Buenaventura, Palmira, Pereira e Istmina-Tadó. De ellas, el 85,6 % reportó pérdidas totales o parciales de sus ingresos y el 78,9 % no había recibido asistencia cuando fue visitado.

El diagnóstico también encontró que el 69,1 % de los hogares necesitaba acompañamiento psicosocial y que el 62,8 % tenía acceso limitado o nulo al agua y al saneamiento. Además, el 39,6 % reportó viviendas inhabitables o destruidas.

¿Qué ayuda se ha entregado?

Durante estos 100 días, Cáritas Colombiana reportó 8.478 personas atendidas directamente mediante sus proyectos y otras 30.050 que recibieron ayudas en especie a través de las diócesis. La asistencia ha incluido alojamiento, alimentos, elementos de higiene, apoyo económico y atención psicológica.

Entre los resultados se encuentran 2.235 personas beneficiadas con kits de alojamiento, 1.356 con kits para reparar sus viviendas y 825 que recibieron transferencias económicas para cubrir necesidades básicas. También se entregaron 2.295 kits de higiene y agua segura y se brindaron primeros auxilios psicológicos a 1.126 personas.

Para financiar estas acciones, la organización ha reunido $1.368 millones mediante la colecta ‘Colombia hasta el último rincón’, con corte al 13 de noviembre. A esto se suman más de $14.800 millones en recursos de cooperación internacional aprobados y en ejecución.

El padre Diego Meza,Director SNPS-CC, explicó que la respuesta inicial estuvo concentrada en atender las necesidades más urgentes, pero que ahora el trabajo deberá avanzar hacia la recuperación de las comunidades.

Según indicó, esta nueva etapa contempla la reconstrucción de viviendas, escuelas y sistemas comunitarios de agua, además de mantener el acompañamiento psicosocial y la protección de las personas más vulnerables.

La reconstrucción también busca recuperar las escuelas

Uno de los casos presentados durante el balance es el del Centro Educativo La Cohetera, ubicado en Cajibío, Cauca, donde estudian 101 niños y niñas.

Después del terremoto, cuatro aulas presentaron daños en sus paredes y estructuras. Por esta razón, las clases fueron trasladadas a un salón comunal, donde los estudiantes continúan su formación en espacios divididos con telas de yute.

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De acuerdo con Lorena López, especialista nacional de Cáritas Colombiana, la organización articuló esfuerzos con una empresa chilena para realizar los estudios técnicos y avanzar en la reconstrucción del centro educativo.

El proyecto contempla pasar de cuatro a seis aulas y convertir la institución en un colegio técnico agrícola, con la posibilidad de ampliar la formación hasta noveno grado. La iniciativa busca que los jóvenes puedan continuar estudiando en su territorio y tengan más oportunidades sin necesidad de desplazarse hasta la zona urbana.

La organización también informó que se necesitan $250 millones para adquirir materiales de construcción, entre ellos hormigón y hierro, destinados a la primera etapa de la obra.

Nueva campaña para apoyar a las comunidades

En medio de este panorama, Cáritas Colombiana lanzó su campaña de Adviento 2026, bajo el lema ‘Somos la fuerza solidaria que impulsa a Colombia’, con la que busca reunir nuevos aportes para continuar los procesos de reconstrucción.

La iniciativa estará acompañada de un calendario digital con contenidos diarios entre el 1 y el 24 de diciembre, que permitirá conocer historias y avances de las comunidades afectadas.

Las personas interesadas en contribuir pueden realizar sus donaciones a través de la página web de Cáritas Colombiana, que habilitó un espacio para recibir aportes desde Colombia y otros países.

El propósito de esta nueva etapa es que la atención a la emergencia no se limite a la entrega de ayudas inmediatas, sino que permita a las familias recuperar sus viviendas, sus espacios educativos y las condiciones necesarias para retomar sus vidas.