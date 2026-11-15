100 días del Gobierno De la Espriella: ¿le ha cumplido a los damnificados por el terremoto?

Tres días llevaba el presidente Abelardo De La Espriella en el gobierno cuando un sismo de 7.4 sacudió fuertemente al país. Lo que comenzó como un movimiento telúrico se transformó rápidamente en una de las emergencias sísmicas más dolorosas de los últimos tiempos, que afectó a 475 municipios de regiones como el Chocó, el Valle del Cauca y el Eje Cafetero, Risaralda y Caldas.

La emergencia dejó un saldo final de 335 personas perdieron la vida, entre 96 y 103 personas desaparecidas, más de 4.500 resultaron heridas, 776.119 damnificados y 19.149 estructuras quedaron completamente destruidas.

El presidente De La Espriella decretó la emergencia económica y social para tener los recursos necesarios para atender la emergrencia y llevar a cabo el plan de reconstrucción de las afectaciones que dejó el terremoto. El plan incluyó la creación del Fondo Milagro, creado para administrar los recursos de públicos y privados y que inició formalmente con $1 billón, anunciados 66 días después del sismo.

¿Cómo avanzan las promesas del Plan de reconstrucción?

El Gobierno estipuló principalmente que los trabajos de reconstrucción oscilaban los 30 billones de pesos, pero la cifra ya supera los $54.3 billones.

El presidente De La Espriella anunció $624.000 millones en intervenciones urgentes, prometió mejoramientos de viviendas con una inversión de $332.000 millones, subsidios de arrendamientos de entre $875.452 y $1.050.000 por tres meses.

Para el SENA destinó $34.000 millones para una convocatoria especial del Fondo Emprender enfocada en impulsar la reactivación económica de negocios, también dispusieron de una línea de hasta $5.000 millones en créditos condonables dirigida a pequeños negocios y emprendedores.

Sin embargo, se cumplen 100 días de la administración de Abelardo De La Espriella y algunas cifras no concuerdan con las promesas adquiridas para atender la emergencia.

En las regiones afectadas, hablan de demoras, falta de obras concretas, y ausencia de los pagos de auxilio de arrendamiento, por ejemplo, en Chocó, han entregado 3112 y en Risaralda 9975 de 776.119, que es la cifra de damnificados en Colombia.

Para el esquema de subsidios, contemplan hasta $157 millones por hogar, integrando aportes de Fonvivienda y del Fondo Milagro.

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Pero también, hay demoras con los trabajos de demolición, son 1060 las que deben hacer en total, de las cuales, en Quibdó solo han hecho 48, en Cali 18 y en Pereira entre 90 y 92.

El camino está lleno de obstáculos. Los ciudadanos denuncian lentitud en los trámites con las aseguradoras y una preocupación creciente por el deterioro de las estructuras que quedaron en pie, a todo esto se le suma los problemas de salud mental de las víctimas.

No obstante, hay que tener en cuenta qu la reconstrucción total podría extenderse entre cinco y ocho años, que es un periodo necesario para garantizar que el país se levante con bases más sólidas y seguras.

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