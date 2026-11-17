El Ministerio de Educación busca reducir $386.173 millones de su presupuesto de inversión para 2026. La solicitud fue presentada por la ministra Ilva Myriam Hoyos Castañeda ante el Ministerio de Hacienda y hace parte del plan de austeridad que adelanta el Gobierno para ajustar el gasto público.

Según explicó la funcionaria, mediante el Decreto 1585 ya se aplicó una primera reducción de $13.341 millones, mientras que otros $372.832 millones quedaron pendientes de un ajuste posterior. Adicionalmente, la cartera identificó $11.726 millones que también busca incorporar a esta reducción.

La ministra justificó la decisión en la situación económica y fiscal del país y en la necesidad de revisar cómo se están utilizando los recursos públicos.

“Solicitamos al Ministerio de Hacienda reducir 386.173 millones de pesos de nuestro presupuesto de inversión para el año 2026”, afirmó Hoyos Castañeda.

Esto significa que la mayor parte del ajuste solicitado todavía está pendiente de formalización. Por ahora, el Ministerio no ha detallado cuáles programas o proyectos de inversión podrían tener modificaciones como consecuencia de esta reducción.

Menos comisiones y desplazamientos en el Ministerio

Los ajustes también llegaron a los gastos de funcionamiento de la entidad. A través de la Circular 054 de 2026, el Ministerio estableció controles para autorizar las comisiones de servicio y los desplazamientos de sus funcionarios.

De acuerdo con el balance presentado por la ministra, entre enero y julio se registraba un promedio de 422 comisiones mensuales, mientras que entre agosto y octubre la cifra bajó a 119.

El cambio también se reflejó en los gastos: el desembolso mensual por estos conceptos pasó de $440 millones a $131 millones, una disminución cercana al 70 %.

También disminuyó la contratación por prestación de servicios

Otro de los puntos incluidos en el plan de austeridad tiene que ver con los contratos de prestación de servicios. El Ministerio informó que entre enero y julio de 2026 se firmaron 795 contratos de este tipo, por un valor total de $88.000 millones.

En contraste, entre agosto y noviembre, la actual administración reportó la firma de siete contratos.

La ministra defendió estos cambios como parte de una revisión de los gastos de la entidad y aseguró que el objetivo es priorizar el uso de los recursos públicos.

¿Qué pasará con los recursos destinados a educación?

Uno de los puntos centrales de esta decisión es conocer cómo se reorganizarán las inversiones del Ministerio para 2026 y qué proyectos podrían entrar en el ajuste presupuestal.

Hoyos Castañeda aseguró que las medidas de austeridad no significan sacrificar la calidad, la accesibilidad ni la transformación educativa, y que tampoco implican renunciar a las responsabilidades de la cartera.

“Cada peso público debe tener una justificación clara, un propósito y un resultado verificable, en este caso, en favor del derecho a la educación”, señaló la ministra.

Por ahora, la solicitud de reducción presupuestal y las medidas sobre los gastos de funcionamiento marcan la hoja de ruta de austeridad del Ministerio de Educación, mientras queda pendiente conocer cómo se concretará el ajuste a los recursos de inversión.