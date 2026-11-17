La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, invitó a empresarios chinos a invertir en su país durante un encuentro con más de 70 representantes de compañías de distintos sectores en Shenzhen, China. En la reunión, destacó las oportunidades de la economía peruana y pidió impulsar proyectos para mitigar los efectos del fenómeno de El Niño.

Como parte de su presentación, la mandataria resaltó la estabilidad económica de Perú y anunció recursos adicionales por más de 5.000 millones de dólares para impulsar la actividad económica, generar empleo y reducir la pobreza.

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En esa misma línea, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, presentó la infraestructura peruana como una plataforma para que las empresas chinas amplíen sus operaciones hacia otros mercados de Sudamérica. Entre los proyectos mencionó el puerto de Chancay, el Parque Industrial de Ancón y la red aeroportuaria del país.

Además de buscar nuevas inversiones, la visita de Fujimori estuvo marcada por la cooperación frente al fenómeno climático. Durante una reunión bilateral con el presidente chino, Xi Jinping, China comprometió 22,5 millones de dólares en ayuda para Perú: 15 millones mediante una donación no reembolsable y otros 7,5 millones en maquinaria para atender los efectos de El Niño.

Este acercamiento también responde a la importancia de China para la economía peruana. Fujimori recordó que el país asiático es el principal socio comercial de Perú y destacó el papel del puerto de Chancay en el fortalecimiento de los intercambios entre ambas naciones.

La agenda de la presidenta peruana en China se desarrolla en el marco de la semana de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que reúne a representantes de las economías de la regió