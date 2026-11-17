La jornada comenzará a las 5:30 p. m. con dos encuentros simultáneos. Independiente del Valle del Cauca se enfrentará a Envigado, en un estadio que está por definir, mientras que Unión Magdalena recibirá a Boca Juniors de Cali en el estadio Sierra Nevada.

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Posteriormente, a las 7:45 p. m., se disputarán los otros dos compromisos de la fecha. Real Cartagena jugará frente a Tigres FC en el estadio Jaime Morón, mientras que Real Cundinamarca se medirá ante Quindío en el estadio Municipal de Mosquera.

Así llegan los equipos a la última fecha de los cuadrangulares

En el Grupo A, Envigado, Unión Magdalena y Boca Juniors de Cali comparten el liderato con siete puntos. Independiente del Valle del Cauca, que cuenta con el punto invisible por su posición en la fase regular, ocupa el último lugar con cinco unidades y todavía tiene posibilidades de avanzar.

Por su parte, el Grupo B tiene a Deportes Quindío como líder con nueve puntos, seguido de Real Cartagena con ocho. Real Cundinamarca y Tigres FC suman cinco unidades, aunque el equipo cundinamarqués cuenta con la ventaja deportiva por haber terminado segundo en el todos contra todos.

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¿Qué necesita cada equipo para clasificar a la final?

La última jornada tendrá diferentes escenarios de clasificación. En el Grupo A, los tres equipos que comparten el liderato dependen de sus propios resultados, mientras que Independiente del Valle del Cauca necesita ganar y esperar un empate en el otro compromiso para aprovechar su ventaja deportiva.

Envigado : Si vence a Independiente del Valle del Cauca llegará a 10 puntos y tendrá opciones de clasificar. Su posición dependerá también del resultado entre Unión Magdalena y Boca Juniors de Cali.

: Si vence a Independiente del Valle del Cauca llegará a 10 puntos y tendrá opciones de clasificar. Su posición dependerá también del resultado entre Unión Magdalena y Boca Juniors de Cali. Unión Magdalena : Necesita derrotar a Boca Juniors para llegar a 10 unidades . Si empata, dependerá de que Envigado pierda.

: Necesita derrotar a Boca Juniors para llegar a 10 unidades Si empata, dependerá de que Envigado pierda. Boca Juniors de Cali : Está obligado a ganar en Santa Marta y esperar que Envigado no consiga la victoria, o superarlo en los criterios de desempate.

: Está obligado a ganar en Santa Marta y esperar que Envigado no consiga la victoria, o superarlo en los criterios de desempate. Independiente del Valle del Cauca: Necesita vencer a Envigado y que Unión Magdalena y Boca Juniors empaten. De esta manera, podría aprovechar el punto invisible para quedarse con el primer lugar.

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Programación de la fecha 6

Jueves 19 de noviembre