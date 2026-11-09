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09 nov 2026 Actualizado 15:30

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“Son situaciones maquiavélicas”: alcalde de Popayán sobre el reclutamiento de menores en la región

El mandatario local pidió la presencia del presidente en el territorio ante la situación de orden público, los ataques contra la vía Panamericana y las necesidades sociales de la población.

“Son situaciones maquiavélicas”: alcalde de Popayán sobre el reclutamiento de menores en la región

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Viviana Esquivel J.

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En la entrevista concedida hoy lunes 9 de noviembre de 2026 al programa 6AM con Julio Sánchez Cristo, el alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz, analizó la situación de seguridad que atraviesa el departamento del Cauca. Ante los micrófonos, el mandatario local reiteró su llamado al presidente Abelardo de la Espriella para que visite el territorio y evalúe de primera mano la realidad del orden público en la región.

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