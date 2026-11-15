Indepaz reportó 26 masacres durante los primeros 100 días del Gobierno de Abelardo de la Espriella

Justicia

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reportó que durante los primeros 100 días del Gobierno de Abelardo de la Espriella, entre el 7 de agosto y el 15 de noviembre, se han registrado 26 masacres en Colombia.

Según el informe, estos hechos violentos dejaron 87 víctimas mortales, entre ellas, cinco menores de edad.

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Además, Indepaz reportó el asesinato de 45 líderes sociales y defensores de derechos humanos: 36 hombres y nueve mujeres.

“Durante el período de referencia, esto equivale aproximadamente a un asesinato cada 2,2 días. El dato registra homicidios de personas que ejercían funciones de liderazgo o defensa de derechos; no constituye por sí solo una conclusión judicial sobre el móvil de cada crimen”, se lee en el informe de Indepaz.

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Los crímenes se concentran: Cauca (11 casos) y Antioquia (8); siguen Putumayo (4), y La Guajira, Meta, Valle del Cauca y Norte de Santander (3 cada uno). Los liderazgos comunitarios y comunales reúnen 24 casos (13 y 11, respectivamente).

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Excombatiendes de las Farc asesinados

Indepaz contabilizó 8 excombatientes de las Farc asesinados. Todos hombres.

Nariño y Cauca reportan dos casos cada uno; Valle del Cauca, Cesar, Norte de Santander y Putumayo registran uno por departamento.

Este indicador permite observar los riesgos persistentes para personas en proceso de reincorporación y requiere diferenciar la condición de firmante de otras modalidades de reintegración.