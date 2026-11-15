Indepaz reportó 26 masacres durante los primeros 100 días del Gobierno de Abelardo de la Espriella
Entre el 7 de agosto y el 15 de noviembre han muerto 87 personas en medio de estos hechos violentos, entre ellas, cinco menores de edad.
Justicia
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reportó que durante los primeros 100 días del Gobierno de Abelardo de la Espriella, entre el 7 de agosto y el 15 de noviembre, se han registrado 26 masacres en Colombia.
Según el informe, estos hechos violentos dejaron 87 víctimas mortales, entre ellas, cinco menores de edad.
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Además, Indepaz reportó el asesinato de 45 líderes sociales y defensores de derechos humanos: 36 hombres y nueve mujeres.
“Durante el período de referencia, esto equivale aproximadamente a un asesinato cada 2,2 días. El dato registra homicidios de personas que ejercían funciones de liderazgo o defensa de derechos; no constituye por sí solo una conclusión judicial sobre el móvil de cada crimen”, se lee en el informe de Indepaz.
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Los crímenes se concentran: Cauca (11 casos) y Antioquia (8); siguen Putumayo (4), y La Guajira, Meta, Valle del Cauca y Norte de Santander (3 cada uno). Los liderazgos comunitarios y comunales reúnen 24 casos (13 y 11, respectivamente).
Excombatiendes de las Farc asesinados
Indepaz contabilizó 8 excombatientes de las Farc asesinados. Todos hombres.
Nariño y Cauca reportan dos casos cada uno; Valle del Cauca, Cesar, Norte de Santander y Putumayo registran uno por departamento.
Este indicador permite observar los riesgos persistentes para personas en proceso de reincorporación y requiere diferenciar la condición de firmante de otras modalidades de reintegración.
Jenny Rocio Angarita
Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...