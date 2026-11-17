Un incendio afectó cuatro estructuras utilizadas para el alquiler de servicios a los bañistas en las playas de La Boquilla, al norte de Cartagena.

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La emergencia se presentó en el sector conocido como El Nativo. Tras recibir el aviso a través de la línea 119, unidades del Cuerpo de Bomberos se desplazaron hasta el lugar para atender la conflagración y evitar que las llamas alcanzaran otras estructuras.

El organismo de socorro informó que la intervención de sus unidades permitió controlar el incendio. Asimismo, confirmó que no hubo personas heridas ni víctimas como consecuencia de la emergencia.

Por ahora, las autoridades bomberiles adelantan las verificaciones correspondientes para establecer qué originó el fuego y determinar las circunstancias en las que comenzó.