La recomendación busca evitar congestiones y que los aficionados se queden por fuera, como ocurrió en encuentros anteriores, incluso teniendo sus respectivas entradas.

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Leiner López, conocido como ‘El Mechas’, y Félix Castellón, apodado ‘El Chavo’, invitaron a la afición a organizarse y acompañar al equipo desde las tribunas. Ambos destacaron la importancia del respaldo de la hinchada en una fecha que puede marcar el futuro del club en el campeonato.

El encuentro está programado para las 7:45 p. m. de este jueves. Real Cartagena necesita conseguir la victoria ante Tigres y esperar que Deportes Quindío no sume los tres puntos frente a Real Cundinamarca para asegurar su clasificación a la final.

De esta manera, el Jaime Morón se prepara para una noche de alta expectativa, en la que el equipo heroico buscará mantener vivo el sueño de regresar a la máxima categoría del fútbol colombiano.