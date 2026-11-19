La Alcaldía de Cartagena puso en marcha una alianza con la cadena de tiendas OXXO para fortalecer la prevención de las violencias basadas en género y ampliar los espacios a los que pueden acudir las mujeres que necesiten orientación o ayuda.

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La iniciativa, denominada NOXXOtras Seguras, busca convertir estos establecimientos comerciales en puntos de enlace con las instituciones encargadas de atender situaciones de violencia contra las mujeres.

Como parte de la estrategia, los trabajadores de las tiendas recibirán capacitación para reconocer posibles situaciones de riesgo y facilitar la comunicación con las autoridades competentes cuando una mujer requiera asistencia.

Además, los establecimientos dispondrán de códigos QR para consultar información sobre los servicios distritales y las rutas de atención disponibles. En situaciones de emergencia, el personal podrá facilitar el contacto con la línea 123 o con la Línea Púrpura de la Policía Nacional, a través de los números 326 349 5298 y 318 200 2731.

La secretaria de Participación y Desarrollo Social, Ana Milena Jiménez, destacó la importancia de involucrar al sector privado en estas acciones y señaló que la alianza permitirá aprovechar espacios cotidianos para identificar riesgos y facilitar la atención de las mujeres.

Por su parte, Johanna Ordosgoitia, asesora de la Oficina de Asuntos para la Mujer y Equidad de Género, resaltó que este tipo de iniciativas contribuye a ampliar los espacios seguros y acercar los servicios institucionales a quienes los necesitan.

La estrategia hace parte de las acciones de Cartagena es Violeta, con las que el Distrito busca fortalecer el trabajo conjunto con el sector privado para prevenir las violencias de género y garantizar que las mujeres conozcan los mecanismos disponibles para solicitar protección y acompañamiento.