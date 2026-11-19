Protesta nacional se concentrará en el sur de Cartagena
El recorrido será en horas de la tarde y abarca varios sectores del occidente de la ciudad incluyendo la zona industrial
Cartagena se suma a la jornada de movilización nacional en oposición al proyecto de Ley de Rescate Económico impulsado por el Gobierno de Abelardo De La Espriella.
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El punto inicial de concentración será en el colegio Inem sobre las transversal 54, a partir de las 3 p.m. Desde allí, los manifestantes se desplazarán hacia el kilómetro 1 de la zona industrial de Cartagena. Posteriormente, ingresaran al barrio El Campestre, pasando por el patinódromo, para continuar hacia los barrios de Almirante Colón y Los Caracoles. La marcha finalizará en el centro recreacional Napoleón Perea, nuevamente sobre la transversal 54.
La protesta es organizada por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación y la Central Unitaria de Trabajadores.
Erix Montoya Bustos
Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...