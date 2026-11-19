Cartagena se suma a la jornada de movilización nacional en oposición al proyecto de Ley de Rescate Económico impulsado por el Gobierno de Abelardo De La Espriella.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El punto inicial de concentración será en el colegio Inem sobre las transversal 54, a partir de las 3 p.m. Desde allí, los manifestantes se desplazarán hacia el kilómetro 1 de la zona industrial de Cartagena. Posteriormente, ingresaran al barrio El Campestre, pasando por el patinódromo, para continuar hacia los barrios de Almirante Colón y Los Caracoles. La marcha finalizará en el centro recreacional Napoleón Perea, nuevamente sobre la transversal 54.

La protesta es organizada por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación y la Central Unitaria de Trabajadores.