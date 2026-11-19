Un nuevo hecho de sangre se registró en el barrio Policarpa. La víctima fue identificada como Alexis Avilez Miranda, conocido con el alias de ‘Alexisto’.

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De acuerdo con el reporte de la Policía, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta llegaron hasta una vía pública del sector y, sin mediar palabra, le dispararon en repetidas ocasiones, causándole la muerte.

Según las autoridades, Avilez Miranda registraba una anotación judicial por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

La Policía Nacional desplegó unidades de investigación criminal para esclarecer los móviles del homicidio, identificar a los responsables y avanzar en su captura.