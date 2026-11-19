La circulación de un video en redes sociales sobre una supuesta suspensión del servicio de agua potable en Cartagena generó inquietud entre los ciudadanos. Ante la difusión del contenido, Aguas de Cartagena aclaró que el anuncio no corresponde a una medida prevista para este año.

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La compañía explicó que las imágenes hacen referencia a una parada técnica realizada en noviembre de 2025, cuyo contenido fue compartido nuevamente fuera de su contexto original, provocando confusión entre los usuarios.

Asimismo, precisó que no existe una programación vigente para suspender el suministro de agua durante noviembre de 2026 por los motivos expuestos en el video.

La empresa invitó a los cartageneros a consultar sus canales oficiales antes de compartir este tipo de publicaciones y evitar la propagación de información desactualizada que pueda generar alarma en la ciudadanía.