La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) dejó 17.560 muertes en Colombia durante 2025. La cifra, presentada por el Ministerio de Salud en el marco del Día Mundial de esta enfermedad, vuelve a poner sobre la mesa las dificultades que enfrenta el país para detectar a tiempo los problemas respiratorios y garantizar que quienes los padecen reciban atención adecuada.

La EPOC es una enfermedad que afecta los pulmones y dificulta la respiración. Puede avanzar progresivamente y comprometer actividades cotidianas como caminar, subir escaleras o realizar esfuerzos físicos. Por eso, identificarla a tiempo y mantener un tratamiento continuo resulta fundamental para evitar que la condición de los pacientes se deteriore.

Durante el Foro Nacional de EPOC, realizado en Bogotá, la viceministra de Salud Pública y Atención Primaria, Gloria Prado, insistió en que la atención no puede limitarse a tratar la enfermedad cuando ya está avanzada. Según explicó, se necesita fortalecer la prevención, mejorar el diagnóstico oportuno y garantizar un seguimiento permanente, con estrategias que respondan a las necesidades de cada territorio.

Pero el diagnóstico no es el único problema. El Ministerio también reconoció que existen barreras para que las personas accedan a las pruebas necesarias. Diana Julieta Díaz Castellanos, directora de Determinantes Sociales, Promoción y Prevención de MinSalud, señaló que uno de los retos es aumentar la sospecha diagnóstica desde las primeras consultas.

Esto significa que los profesionales de salud deben prestar atención a los síntomas y preguntar por posibles factores de riesgo desde el primer contacto con el paciente. El segundo desafío es acercar las pruebas diagnósticas a todos los territorios, de manera que no dependan del lugar donde viva una persona para recibir un diagnóstico completo y acceder al tratamiento que necesita.

Los pendientes de atención también preocupan

A las dificultades para detectar la enfermedad se suman los retrasos en la prestación de servicios. Como parte del Plan de Choque en Salud, el Gobierno hace seguimiento a 15.984 personas con EPOC.

Con corte al 10 de noviembre, el Ministerio reportó que había logrado cerrar 9.584 de los 35.251 registros de atenciones pendientes, lo que representa un avance del 27,19 %. En otras palabras, aunque se han resuelto miles de registros, todavía queda una cantidad importante de atenciones por gestionar.

La viceministra Gloria Prado explicó que esta estrategia busca responder a las necesidades más urgentes que se encontraban represadas dentro del sistema y hacer seguimiento a personas que tienen procedimientos y servicios pendientes.

Prevención y acceso al tratamiento

El Ministerio también puso el acento en la prevención. Entre las medidas que considera importantes están evitar el consumo de tabaco, reducir la exposición al humo de leña y disminuir la contaminación del aire, factores relacionados con el desarrollo y el agravamiento de las enfermedades respiratorias.

La entidad recordó que, según cifras de 2023, Colombia registró una tasa de mortalidad por EPOC ajustada por edad de 29,2 muertes por cada 100.000 habitantes, frente a 23 en América Latina y el Caribe.

Durante el foro también se destacó el impacto que esta enfermedad tiene más allá de quien recibe el diagnóstico. Ángela Pinzón, vicerrectora de Investigación, Creación y Proyección Social de la Universidad del Rosario, señaló que las familias también deben reorganizar sus rutinas para acompañar a los pacientes, una carga que muchas veces pasa inadvertida.

El encuentro contó además con la participación de representantes de la Organización Panamericana de la Salud, profesionales sanitarios y organizaciones de pacientes. Allí se reiteró la importancia de fortalecer la cooperación para mejorar la prevención, el diagnóstico y el manejo de las enfermedades respiratorias.

El reto para Colombia, por tanto, no está solamente en atender a quienes ya tienen EPOC, sino en lograr que la enfermedad se identifique antes, que las pruebas estén disponibles en las regiones y que los pacientes no tengan que enfrentar retrasos para recibir los servicios que necesitan.