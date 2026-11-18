No para la indignación por el caso de racismo que sufrió la patrullera, Jazli Tatiana Carabalí, quien fue atacada con insultos durante un operativo en el barrio Obrero, el pasado 15 de noviembre en la ciudad de Cali.

El hecho fue cuestionado por los colombianos, y rechazado también por el presidente Abelardo De La Espriella, quien dispuso de un acompañamiento psicológico y jurídico para la patrullera agredida, y además, pidió a las autoridades adelantar las acciones correspondientes para que los responsables respondan ante la justicia por estos hechos.

“Ninguna mujer, y mucho menos quien porta con honor el uniforme y sirve a los colombianos, tiene por qué soportar humillaciones, insultos ni agresiones por su color de piel”, dijo.

Añadió que: “En Colombia nadie puede sentirse con derecho a humillar a otro por su raza, su origen o su condición. La dignidad humana se respeta, nuestras mujeres se respetan y nuestros uniformados se respetan”.

Plan de acción del Gobierno

El director de Asuntos de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior, Jefferson Mena, anunció tres líneas de acción para atender el caso de racismo de la patrullera Jazli Carabalí, quien fue víctima de insultos en Cali.

El plan incluye la documentación completa del caso, una coordinación con todas las autoridades competentes para conocer las actuaciones adelantadas y un seguimiento permanente a los avances y a las acciones institucionales.

El director también anunció la creación de un Observatorio contra el racismo para el próximo año.