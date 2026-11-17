Gachantivá, Boyacá

Durante el incidente, el operador de la máquina y un ayudante resultaron afectados por las abejas. Ante el riesgo de que otras personas fueran atacadas, las autoridades municipales ordenaron el cierre preventivo de la vía mientras se adelantaban las labores de atención.

La emergencia requirió el apoyo del Cuerpo de Bomberos de Arcabuco, cuyos integrantes trabajaron de manera coordinada con las autoridades locales y un apicultor de la zona, quien estuvo a cargo de las maniobras para disponer y reubicar el enjambre.

La intervención especializada permitió controlar la situación y evitar que el ataque se extendiera a otros sectores. Una vez superada la emergencia y establecidas las condiciones de seguridad, se pudo restablecer la movilidad.

Uno de los aspectos que se aclaró durante la atención de la emergencia fue el tipo de abejas involucradas. Según la información entregada por las autoridades, no se trataba de abejas africanizadas ni de una especie particularmente agresiva.

El procedimiento se concentró en controlar el riesgo, proteger a los habitantes y garantizar la reubicación de los insectos, evitando su exterminio.

Este hecho vuelve a poner sobre la mesa la importancia de contar con personal especializado para atender situaciones relacionadas con enjambres, especialmente cuando se presentan en zonas de tránsito o durante trabajos con maquinaria.