Tras el anuncio presidencial, uno de los interrogantes que permanece es cómo se compensarán los recursos que el Gobierno esperaba recaudar con estos cambios tributarios.

Tunja, Boyacá

Como un triunfo para los colombianos calificó la senadora boyacense Zandra Bernal, del partido Centro Democrático, el anuncio del presidente Abelardo de la Espriella de no aplicar IVA a los productos de la canasta familiar, en el marco de los ajustes al proyecto de Ley de Rescate Económico que tramita el Gobierno Nacional.

La congresista sostuvo que su colectividad manifestó desde el inicio su desacuerdo con esta propuesta y defendió la necesidad de evitar que los nuevos impuestos terminaran afectando la economía de los hogares, especialmente de la clase media.

“Nosotros fuimos los que desde el día cero de la presentación del proyecto de ley de rescate fiscal dijimos no impuestos, no IVA para la clase media, y el que hoy tengan en cuenta esa solicitud que desde la bancada se hizo, no solo es triunfo para nosotros, sino para el país, porque Colombia no aguanta un impuesto más”, afirmó Bernal en diálogo con Caracol Radio.

La senadora también se refirió a las condiciones económicas que, según señaló, atraviesa el país. Aseguró que Colombia viene de cuatro años de dificultades económicas, con problemas de generación de empleo y oportunidades laborales, un panorama que, en su concepto, no permite trasladar nuevas cargas tributarias a las familias.

Bernal reconoció que el Gobierno enfrenta una situación fiscal compleja y que se requieren medidas para atender las finanzas públicas. Sin embargo, insistió en que las alternativas no deben concentrarse en aumentar los impuestos que afectan directamente el consumo de los ciudadanos.

Frente a esta decisión, la senadora Zandra Bernal insistió en que el presidente no está dándole la razón únicamente a la bancada del Centro Democrático, sino atendiendo una necesidad de los colombianos.

“Realmente lo está haciendo por Colombia”, enfatizó la congresista, al reiterar que la prioridad debe ser proteger el bolsillo de las familias sin desconocer los Tras el anuncio presidencial, uno de los interrogantes que permanece es cómo se compensarán los recursos que el Gobierno esperaba recaudar con estos cambios tributarios.desafíos económicos y fiscales que enfrenta la Nación.