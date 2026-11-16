Soacha: familia de Marlon Stiven Bonilla rechaza medida de casa por cárcel contra presunto homicida

Durante la tarde de este domingo 15 de noviembre, la comunidad de Maiporé en Soacha, y familiares de Marlon Stiven Bonilla, realizaron una velatón y ceremonia católica para honrar la vida del joven de 21 años de edad, fallecido el jueves 5 de noviembre, tras luchar durante cinco días por su vida.

La familia de Marlon, aseguró en diálogo con Caracol Radio, que están preocupados por su seguridad, pues la justicia decidió otorgarle medida de aseguramiento de detención domiciliaria a Michael David Gámez, presunto homicida del joven.

“Es absurdo, ese hombre vive aquí en el mismo conjunto donde vivimos todos los familiares de Marlon. Es absurdo que nos toque convivir con ese sujeto, donde estamos en peligro absolutamente todos”, aseguró una familia de Marlon Bonilla en diálogo con Caracol Radio.

Tras confirmarse la muerte cerebral y el fallecimiento de Marlon el 5 de noviembre de 2026, el abogado de las víctimas y la Fiscalía de Cundinamarca anunciaron la solicitud de una nueva audiencia para modificar la imputación a homicidio.

Con el cambio de tipificación penal a un delito mucho más grave y las denuncias de amenazas contra los residentes del conjunto, la Fiscalía buscará que un juez revoque la detención domiciliaria y ordene su traslado inmediato a un establecimiento carcelario.

El ataque ocurrió en la tarde del 31 de octubre cuando Marlon salió a pasear a su perro por las zonas comunes del conjunto donde vivía, ubicado en la comuna Compartir de Soacha. Cuando Michael David Gámez, el presunto agresor, irrumpió con un machete en los pasillos persiguiendo a varias personas, encontrando de frente al joven y propinándole 15 heridas con el arma blanca.