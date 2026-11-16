Movilidad en puente festivo: medidas y horarios del plan retorno en Bogotá y vías de Cundinamarca

Para este puente festivo de la Independencia de Cartagena, las autoridades proyectan la movilización de más de 2,1 millones de vehículos por los peajes de ingreso y salida de Bogotá y Cundinamarca, razón por la que para el plan retorno fueron activadas medidas especiales para acompañar a quienes regresan a casa.

Pico y Placa Regional para ingresar a Bogotá

Aplica el lunes 16 de noviembre de 2026 en los nueve corredores de acceso a la capital:

12:00 p. m. a 4:00 p. m.: Ingreso exclusivo para vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8).

Ingreso exclusivo para vehículos con placas terminadas en número (0, 2, 4, 6 y 8). 4:00 p. m. a 8:00 p. m.: Ingreso exclusivo para vehículos con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).

Ingreso exclusivo para vehículos con placas terminadas en número (1, 3, 5, 7 y 9). Fuera de esos horarios (antes de las 12:00 m. y después de las 8:00 p. m.), pueden ingresar todos los vehículos sin restricción de placa.

(antes de las 12:00 m. y después de las 8:00 p. m.), pueden ingresar todos los vehículos sin restricción de placa. Sanción: Multa de $633.200 pesos más la inmovilización del vehículo por desacatar la norma.

Reversibles y Vías de Acceso

Corredor La Mesa: Reversible continuo de Apulo (km 32) a Mosquera (puente Balsillas, km 113) de 10:00 a. m. a 11:59 p. m. .

Reversible continuo de Apulo (km 32) a Mosquera (puente Balsillas, km 113) de . Corredor Soacha: Reversible continuo desde la av. Canoas hasta la av. San Marón (sentido Mondoñedo – Soacha) de 4:00 p. m. a 8:00 p. m. .

Reversible continuo desde la av. Canoas hasta la av. San Marón (sentido Mondoñedo – Soacha) de . Autopista Sur: Reducción de tres a dos carriles por obras de TransMilenio entre Maiporé y el sector 3M ingresando a Bogotá. [1]

Restricción a Vehículos de Carga (capacidades de 3,4 toneladas o más)

Chía – Mosquera – La Mesa – Girardot y ramal a Soacha : Lunes 16 de noviembre de 10:00 a. m. a 11:00 p. m. .

Lunes 16 de noviembre de . Los Alpes – Villeta y Chuguacal – Cambao: Lunes 16 de noviembre de 10:00 a. m. a 10:00 p. m..

Con los controles desplegados por la Policía de Tránsito y la Secretaría de Movilidad en los nueve accesos a la capital, el llamado de las autoridades es a programar el viaje fuera de las franjas de restricción, respetar los límites de velocidad y acatar las indicaciones sobre el paso de carga y los carriles reversibles para garantizar un retorno seguro.