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16 nov 2026 Actualizado 02:20

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Movilidad en puente festivo: medidas y horarios del plan retorno en Bogotá y vías de Cundinamarca

Más de 2,1 millones de vehículos regresan a Bogotá por las vías de Cundinamarca este puente festivo, bajo un operativo especial con reversibles y pico y placa regional.

Autoridades acompañan a los viajeros en vías del Tolima

Autoridades acompañan a los viajeros en vías del Tolima

Autoridades acompañan a los viajeros en vías del Tolima

Estefanía Maldonado Posada

Bogotá
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Para este puente festivo de la Independencia de Cartagena, las autoridades proyectan la movilización de más de 2,1 millones de vehículos por los peajes de ingreso y salida de Bogotá y Cundinamarca, razón por la que para el plan retorno fueron activadas medidas especiales para acompañar a quienes regresan a casa.

Pico y Placa Regional para ingresar a Bogotá

Aplica el lunes 16 de noviembre de 2026 en los nueve corredores de acceso a la capital:

  • 12:00 p. m. a 4:00 p. m.: Ingreso exclusivo para vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8).
  • 4:00 p. m. a 8:00 p. m.: Ingreso exclusivo para vehículos con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).
  • Fuera de esos horarios (antes de las 12:00 m. y después de las 8:00 p. m.), pueden ingresar todos los vehículos sin restricción de placa.
  • Sanción: Multa de $633.200 pesos más la inmovilización del vehículo por desacatar la norma.

Reversibles y Vías de Acceso

  • Corredor La Mesa: Reversible continuo de Apulo (km 32) a Mosquera (puente Balsillas, km 113) de 10:00 a. m. a 11:59 p. m..
  • Corredor Soacha: Reversible continuo desde la av. Canoas hasta la av. San Marón (sentido Mondoñedo – Soacha) de 4:00 p. m. a 8:00 p. m..
  • Autopista Sur: Reducción de tres a dos carriles por obras de TransMilenio entre Maiporé y el sector 3M ingresando a Bogotá. [1]

Restricción a Vehículos de Carga (capacidades de 3,4 toneladas o más)

  • Chía – Mosquera – La Mesa – Girardot y ramal a Soacha: Lunes 16 de noviembre de 10:00 a. m. a 11:00 p. m..
  • Los Alpes – Villeta y Chuguacal – Cambao: Lunes 16 de noviembre de 10:00 a. m. a 10:00 p. m..

Con los controles desplegados por la Policía de Tránsito y la Secretaría de Movilidad en los nueve accesos a la capital, el llamado de las autoridades es a programar el viaje fuera de las franjas de restricción, respetar los límites de velocidad y acatar las indicaciones sobre el paso de carga y los carriles reversibles para garantizar un retorno seguro.

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