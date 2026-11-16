Movilidad en puente festivo: medidas y horarios del plan retorno en Bogotá y vías de Cundinamarca
Más de 2,1 millones de vehículos regresan a Bogotá por las vías de Cundinamarca este puente festivo, bajo un operativo especial con reversibles y pico y placa regional.
Para este puente festivo de la Independencia de Cartagena, las autoridades proyectan la movilización de más de 2,1 millones de vehículos por los peajes de ingreso y salida de Bogotá y Cundinamarca, razón por la que para el plan retorno fueron activadas medidas especiales para acompañar a quienes regresan a casa.
Pico y Placa Regional para ingresar a Bogotá
Aplica el lunes 16 de noviembre de 2026 en los nueve corredores de acceso a la capital:
- 12:00 p. m. a 4:00 p. m.: Ingreso exclusivo para vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8).
- 4:00 p. m. a 8:00 p. m.: Ingreso exclusivo para vehículos con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).
- Fuera de esos horarios (antes de las 12:00 m. y después de las 8:00 p. m.), pueden ingresar todos los vehículos sin restricción de placa.
- Sanción: Multa de $633.200 pesos más la inmovilización del vehículo por desacatar la norma.
Reversibles y Vías de Acceso
- Corredor La Mesa: Reversible continuo de Apulo (km 32) a Mosquera (puente Balsillas, km 113) de 10:00 a. m. a 11:59 p. m..
- Corredor Soacha: Reversible continuo desde la av. Canoas hasta la av. San Marón (sentido Mondoñedo – Soacha) de 4:00 p. m. a 8:00 p. m..
- Autopista Sur: Reducción de tres a dos carriles por obras de TransMilenio entre Maiporé y el sector 3M ingresando a Bogotá. [1]
Restricción a Vehículos de Carga (capacidades de 3,4 toneladas o más)
- Chía – Mosquera – La Mesa – Girardot y ramal a Soacha: Lunes 16 de noviembre de 10:00 a. m. a 11:00 p. m..
- Los Alpes – Villeta y Chuguacal – Cambao: Lunes 16 de noviembre de 10:00 a. m. a 10:00 p. m..
Con los controles desplegados por la Policía de Tránsito y la Secretaría de Movilidad en los nueve accesos a la capital, el llamado de las autoridades es a programar el viaje fuera de las franjas de restricción, respetar los límites de velocidad y acatar las indicaciones sobre el paso de carga y los carriles reversibles para garantizar un retorno seguro.