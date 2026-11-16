Las vías de Cartagena y Bolívar registraron un alto movimiento de viajeros durante el puente festivo de las Fiestas de Independencia. Según el balance de la Policía de Tránsito, más de 65.018 vehículos circularon por el departamento: 32.691 ingresaron y 32.327 salieron.

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Para acompañar el regreso de los viajeros, la Seccional de Tránsito y Transporte desplegó 113 uniformados en los principales corredores viales, con apoyo de siete áreas de prevención, tres de ellas ubicadas en el área metropolitana de Cartagena.

El balance de las autoridades también reportó un fallecido, tres accidentes de tránsito y cuatro personas lesionadas durante el periodo evaluado. Además, los controles dejaron más de 273 comparendos y 149 vehículos inmovilizados.

En materia de transporte público, la Terminal de Transportes registró la movilización de 20.869 pasajeros y el despacho de 1.171 buses durante el fin de semana.

«Lo más importante es acompañar a la ciudadanía, a todos los actores viales, para que puedan transitar con tranquilidad y seguridad», señaló el mayor Alexander Flórez Rojas, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar.

La Policía informó que también realizó 39 campañas de prevención, con las que impactó a más de 262 usuarios de las vías, e insistió en la importancia de respetar los límites de velocidad, evitar conducir bajo los efectos del alcohol y revisar la documentación antes de viajar.