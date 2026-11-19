Cartagena es el escenario y el siguiente destino de esta obra literaria. Una deuda siniestra, la novela con la que Nicole Sánchez Castillo se adentra en el terror, transcurre entre calles coloniales donde las antiguas creencias espirituales todavía respiran al caer la tarde.

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Este jueves, la autora la presenta en la Alianza Francesa de Cartagena, frente al parque Fernández de Madrid, en un encuentro abierto a todo público. Todo comienza con un sí. En la suite de un hotel en Italia, con el anillo todavía en la mano, Esmeralda decide contarle a su prometido lo que calló durante años: la historia de dos hombres que amó y que hoy están muertos, y la de una mujer fantasma que la acechó hasta el borde de la locura.

Ni siquiera su hermana, versada en saberes ancestrales, logró descifrar aquella presencia empeñada en arruinar su felicidad. Desde esa Cartagena de rezos, secretos y casas antiguas, Sánchez Castillo explora la línea delgada que separa la obsesión de la maldición, y la sospecha de que ciertas deudas sobreviven a la muerte.

Nicole llega a Cartagena con el equipaje de una gira nacional que la ha llevado por ferias, universidades y librerías de distintas ciudades.

Recientemente estuvo en la Feria del Libro de Barranquilla, donde conversó sobre el costeñol y las nuevas tendencias del lenguaje, un territorio que explora como lingüista y que acerca a miles de personas a través de sus redes sociales, donde tiene una comunidad de 200.000 seguidores. El lanzamiento oficial fue en Santa Marta, durante la Feria del Libro FILSMAR, en pleno Halloween.

Sobre la autora

Nicole Sánchez Castillo es escritora, lingüista y literata colombiana, egresada de la Universidad de Cartagena. Es autora de Inhumana; Belo: un héroe del campo; Solo quedaron las cáscaras; Hija; The Wolf, the Lamb, and the Butcher y ¡Vuela alto, Emma! Su obra, que recorre la literatura infantil y la narrativa para adultos, indaga en las huellas del conflicto armado, la violencia de género y otras desigualdades que atraviesan la vida cotidiana en Latinoamérica.