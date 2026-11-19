El fútbol hace parte de la identidad y la tradición de los barrios cartageneros. Durante generaciones, las calles han sido escenarios de encuentro, recreación y formación deportiva para niños, jóvenes y adultos que encuentran en el balón una oportunidad para compartir y fortalecer los lazos de comunidad.

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Hoy, esa tradición cobra un nuevo impulso con la Liga Callejera de Golito “Ni maqueta ni carreta”, una iniciativa del IDER que lleva la emoción del fútbol aficionado a las calles de Cartagena.

La iniciativa, liderada por el Instituto Distrital de Deporte y Recreación (IDER), tuvo su inauguración en la calle Julio Arboleda, en el barrio Torices, y llevará durante un mes el deporte, la recreación y la integración comunitaria a 64 calles de diferentes barrios de las tres localidades de Cartagena.

La competencia contará con 1.024 deportistas, organizados en cuatro equipos por cada calle, en categoría libre o abierta. Serán jornadas en las que el talento del barrio, la emoción de cada gol y la sana competencia se tomarán el espacio público, convirtiendo las calles en escenarios deportivos y de encuentro ciudadano.

La Liga se articula con la estrategia de los Calletones, las jornadas lideradas por el alcalde Dumek Turbay para inaugurar y entregar simultáneamente calles pavimentadas en distintos sectores de Cartagena.

Así, las vías que hoy representan una transformación en materia de movilidad y calidad de vida también se convierten en escenarios para el deporte y la recreación. Las calles inauguradas por el mandatario serán las canchas donde se disputarán los encuentros de esta particular competencia.

Para Andrés Porras, director del IDER, esta iniciativa representa una oportunidad para reencontrar a los cartageneros con esos espacios donde nacen muchas de las primeras experiencias deportivas.

“La calle es el escenario natural para los deportistas. Yo en las calles aprendí a montar bicicleta, a patinar, a jugar fútbol, entre muchas otras cosas. Y así como yo, muchísimos cartageneros tienen recuerdos de la calle como ese primer lugar donde encontraron en el deporte y la recreación una forma de compartir, aprender y hacer amigos”, expresó Porras.

El director también destacó que el deporte y la calle tienen elementos positivos que se complementan: fortalecen los lazos de amistad, promueven hábitos y estilos de vida saludables y permiten que personas de todas las edades se encuentren alrededor de una actividad común. Cuando hay partido en el barrio, los vecinos salen al balcón, se acomodan en el andén, se reúnen en la esquina y comparten esos momentos que hacen especial la vida comunitaria.

Con La Liga Callejera de golito: ‘Ni maqueta ni carreta’, el IDER le apuesta a una propuesta fresca y diferente para el fútbol aficionado de Cartagena: llevar la competencia hasta los barrios, recuperar la esencia del juego callejero y hacer que el deporte vuelva a ser protagonista de la vida cotidiana.

Además, la presencia de deportistas y familias en las calles durante las jornadas nocturnas favorece la apropiación del espacio público y genera entornos de encuentro y convivencia.