Un siniestro vial en el Viaducto del Manglar, a la altura de La Boquilla, dejó a dos personas lesionadas luego de que la motocicleta en la que se movilizaban sufriera un percance que, según las autoridades, estaría relacionado con una falla mecánica.

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El hecho quedó registrado en un video realizado por un ciudadano que transitaba por el lugar. En las imágenes se observa a los dos ocupantes de la moto tendidos sobre el pavimento, mientras reciben atención tras el impacto. Una de las víctimas, una mujer, permanecía inconsciente, mientras que el hombre presentaba heridas visibles en las piernas.

La Policía de Tránsito y Transporte entregó detalles del siniestro e identificó a los involucrados. Se trata de Stewin José Pérez Cortés, de 31 años, quien conducía la motocicleta negra de placa NHJ 83I, y Vanessa Acosta Macott, de 26 años, quien viajaba como acompañante. Ambos son oriundos de Cartagena.

De acuerdo con el reporte oficial, el conductor resultó lesionado y recibió atención médica.

Por su parte, Acosta Macott sufrió múltiples laceraciones y lesiones en distintas partes del cuerpo, además de traumatismos en la cabeza, por lo que fue remitida al hospital Serena del Mar.