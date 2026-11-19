En una contundente acción contra el hurto por medios informáticos, la Policía Nacional capturó a dos hombres señalados de cometer robos mediante la modalidad conocida como “cambiazo de tarjetas”, en hechos ocurridos entre los municipios de Arjona y Turbaco.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La captura de estos presuntos delincuentes fue posible gracias a la información suministrada por la Red de Apoyo de Empresas de Seguridad Privada, cuyos integrantes alertaron sobre el hurto de una tarjeta débito a un adulto mayor en el municipio de Arjona.

Según el reporte, la víctima había sido engañada mediante la modalidad de cambiazo y, posteriormente, la tarjeta estaba siendo utilizada para realizar retiros de dinero en Turbaco.

Con la información recopilada y las características físicas suministradas por la víctima, unidades de la Policía Nacional desplegaron un operativo de búsqueda en el municipio de Turbaco.

Como resultado, los uniformados ubicaron a los presuntos responsables en inmediaciones de un cajero electrónico sobre la Troncal de Occidente.

Durante el procedimiento de registro e identificación, los policías hallaron en poder de los capturados seis tarjetas bancarias pertenecientes a diferentes entidades financieras y a nombre de distintos ciudadanos, motivo por el cual fueron capturados en flagrancia por el delito de hurto por medios informáticos o semejantes.

El hombre de 53 años y natural del departamento de Sucre, registra una extensa trayectoria delictiva. De acuerdo con los sistemas de información judicial, su primer antecedente se remonta al año 2001, cuando fue capturado por el delito de hurto.

Su prontuario criminal acumula más de 50 anotaciones judiciales por delitos como concierto para delinquir, hurto por medios informáticos, hurto calificado y transacciones no consentidas, entre otros.

Su amplio historial delictivo le permitió intentar evadir la acción de las autoridades al momento de su captura, identificándose con una cédula falsa que contenía otro nombre y un número de identificación diferente.

Sin embargo, durante el proceso de judicialización y mediante la verificación de sus huellas dactilares, las autoridades lograron establecer plenamente su verdadera identidad.

Además, se estableció que tenía vigente una orden de captura para cumplir una condena de 60 meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir y hurto por medios informáticos o semejantes.

“Nuestro compromiso con la seguridad y el bienestar de los ciudadanos nos impulsa a continuar desplegando acciones contundentes para capturar a quienes pretenden afectar la tranquilidad de las comunidades. No daremos tregua a la delincuencia” manifestó el coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.