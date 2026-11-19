Las Fuerzas Militares reiteraron que continúan las acciones para identificar y judicializar a los responsables del ataque con explosivos, perpetrado el pasado 7 de noviembre contra el cantón militar de Santa Rosa del Sur, en el departamento de Bolívar.

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El atentado dejó como saldo la muerte de tres integrantes del Ejército Nacional: los soldados Jairo Lince Carvajal, Dylan Andrés Lozano León y Álvaro Puchaina, quienes fallecieron mientras cumplían sus funciones al servicio del país.

Tras lo ocurrido, la institución militar aseguró que mantiene su compromiso de avanzar en la búsqueda de los responsables y llevarlos ante las autoridades judiciales, en el marco de las actuaciones legales correspondientes.

Asimismo, las Fuerzas Militares señalaron que el Gobierno Nacional continúa trabajando para proteger a la población, preservar la institucionalidad y garantizar la vigencia del Estado social de derecho, en medio de los desafíos de seguridad que enfrenta esta zona del sur de Bolívar.