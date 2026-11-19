Operaciones militares en el sur de Bolívar buscan a responsables de ataques con drones
Uniformados están tras la pista de quienes atacaron el Batallón de Selva N°48, el pasado 7 de noviembre
Las Fuerzas Militares reiteraron que continúan las acciones para identificar y judicializar a los responsables del ataque con explosivos, perpetrado el pasado 7 de noviembre contra el cantón militar de Santa Rosa del Sur, en el departamento de Bolívar.
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El atentado dejó como saldo la muerte de tres integrantes del Ejército Nacional: los soldados Jairo Lince Carvajal, Dylan Andrés Lozano León y Álvaro Puchaina, quienes fallecieron mientras cumplían sus funciones al servicio del país.
Tras lo ocurrido, la institución militar aseguró que mantiene su compromiso de avanzar en la búsqueda de los responsables y llevarlos ante las autoridades judiciales, en el marco de las actuaciones legales correspondientes.
Asimismo, las Fuerzas Militares señalaron que el Gobierno Nacional continúa trabajando para proteger a la población, preservar la institucionalidad y garantizar la vigencia del Estado social de derecho, en medio de los desafíos de seguridad que enfrenta esta zona del sur de Bolívar.
Andrés Vizcaíno Villa
Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.