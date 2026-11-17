Un fuerte choque entre dos vehículos particulares sorprendió a quienes transitaban por los alrededores del centro comercial Los Ejecutivos, en Cartagena, durante la tarde de este lunes 16 de noviembre.

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La colisión dejó importantes daños en ambos automotores. Uno terminó con el capó levantado y la parte delantera completamente destruida, mientras que el otro perdió el parachoques y sufrió daños en uno de sus faros y en la carrocería.

El impacto también dejó fragmentos de los vehículos sobre la vía y ocasionó complicaciones en la movilidad del sector mientras se atendía la situación.

Hasta el momento, no se conocen las causas del accidente ni se ha confirmado si hubo personas lesionadas. Se espera un pronunciamiento del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) para establecer las circunstancias del choque.