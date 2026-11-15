Roban carro en Chapinero usando una grúa particular; Policía lo recuperó en el Siete de Agosto

Nuevo caso de hurto a vehículo sorprendió a una familia capitalina. Hacía las 2:10 de la madrugada de este sábado 14 de noviembre, una grúa llegó hasta la calle 63 con carrera 9, donde estaba parqueado un vehículo particular y se lo lleva; así quedó registrado en cámaras de vigilancia del sector.

La familia sorprendida por el hecho, intentó averiguar si se trataba de algún procedimiento de las autoridades de movilidad, sin embargo, no encontraron ningún registro de inmovilización o sanción por ocupar el espacio público, razón por la que dieron alerta a las autoridades sobre un posible caso de hurto.

“De acuerdo con lo que se ha podido establecer, este automotor habría sido llevado por los presuntos delincuentes, mediante falsa grúa para evadir los controles de la policía”, aseguró la Teniente Coronel Viviana Mendivelso, Comandante Estación de Policía de Chapinero.

Gracias a la investigación de las propias víctimas, lograron contactar al conductor de la grúa, quien aseguró que los ladrones lo habrían llamado para que llevara el vehículo hasta el barrio Siete de Agosto, servicio por el que le habrían pagado $80.000.

“Pudimos encontrar al conductor de la grúa, quien nos informó que el no tenía nada que ver, que a él lo contrataron para un servicio de madrugada por el que había cobrado $120.000, sin embargo, cuando llegó al Siete de Agosto el ladrón le dijo que solo tenía $80.000″, aseguró un familiar del dueño del vehículo a Caracol Radio.

Ante esto, las autoridades activaron un plan de trabajo con Gestores del Orden y la Policía Metropolitana de Bogotá, con el fin de ubicar el vehículo en el lugar que habría indicado el conductor de la grúa, quien al parecer no tendría nada que ver con los hechos.

“Lo encontramos en la calle abandonado, le habían quitado todo el tablero, el tacometro, el switch de encendido lo habían roto para poder prender el carro. Lo dejaron al frente de unos talleres de pintura y cuando preguntamos, nos dijeron que lo habían dejado ahí desde por la mañana”.

Las autoridades aseguraron que activaron una línea investigativa para determinar quiénes serían los responsables de este hecho y se estarían cometiendo más hurtos bajo esta modalidad en la ciudad.