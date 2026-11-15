Así avanza Quora: la megaobra de $2,4 billones que transforma la calle 85 con carrera 15 en Bogotá

En el corazón del sector de La Cabrera, a pocos pasos del parque El Virrey, avanza a toda marcha la construcción de Quora, el megaproyecto de uso mixto desarrollado por Cimento (sociedad entre la constructora colombiana Amarilo y el grupo guatemalteco Spectrum). Con una inversión que ronda los $2,4 billones de pesos y más de 330.000 metros cuadrados de área construida, la obra busca redibujar el panorama urbano entre las calles 85 y 88 y las carreras 13A y 15.

Ingeniería bajo tierra: el avance actual en obra

Tras completar la demolición total de los antiguos predios, la construcción se concentra hoy en múltiples frentes de excavación profunda, pilotaje y levantamiento de sótanos.

De acuerdo con el cronograma de los desarrolladores, las estructuras superficiales comenzarán a hacerse visibles pronto, con miras a inaugurar el complejo en 2028.

Sostenibilidad, cifras comerciales y espacio público

La obra destaca por un modelo de economía circular que recicla el 100 % de los materiales de demolición (concreto, acero y vidrio) en el mismo sitio y trata el agua de excavación para reinyectarla al subsuelo.

Comercialmente, Quora registra una alta demanda: la vivienda supera el 93 % de ventas, con solo 14 unidades disponibles, las oficinas cercanas al 80 % de negociación y el área comercial avanza con más del 43 %, incluyendo un supermercado Jumbo.

El megaproyecto entregará 18.000 metros cuadrados de espacio público peatonal, 5.000 más de zonas verdes, un teatro para 1.200 personas, un espacio museográfico y obras de infraestructura vial como un deprimido vehicular en la calle 86A para conectar con el parque El Virrey.