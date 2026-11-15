Maestros en Caldas exigen mejoras en sistema de salud y anuncian plantones la próxima semana

Manizales

Los docentes en el departamento de Caldas exigen a la Fiduprevisora, al gobierno nacional y al Ministerio de Educación los giros de manera oportuna, se pacten las licitaciones de los operadores de salud, contratos con obras técnicas y notas médicas para que los prestadores tengan obligaciones claras en la atención.

“El gobierno anterior modificó el sistema de contratación de los prestadores implicando una inestabilidad las redes complementarias de segundo, tercer y alta complejidad conllevando a que los docentes no tengan salud porque al no haber contrataciones no existen los giros de la Fiduprevisora a los prestadores y estos deben garantizar los recursos para prestar atención. De esa manera, exigimos cumplimiento”, explica Luis Alfredo Gómez, integrante del sindicato EDUCAL.

En Manizales, Meide SAS y Horisoes son los prestadores de salud de los profesores, pero los usuarios de este último los trasladan al primero, denuncian deficiencias en laboratorios, infraestructura médica e instalaciones oportunas. “No sirve que nos entreguen una orden médica cuando varios hospitales y clínicas de la ciudad cerraron servicios, entonces a dónde vamos y eso nos obliga al magisterio a movilizarnos”, recama Gómez.

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Agrega que el Acuerdo 03 de 2024 definido por el gobierno nacional quita el sistema de contratación directa para entregar los recursos sin tener un contrato, al cambiar las funciones de la Fiduprevisora, hoy se convierte en un prestador de salud siendo una especie de asegurador y también como contratante, ese el problema central, según el sindicalista.

Entre tanto, la secretaria de seguridad social de EDUCAL, Gloria Nelfy Salazar, lamenta el cierre de los hospitales de mediana y alta complejidad en Manizales y en los municipios como Victoria, Villamaría, Riosucio, La Merced y Aguadas, donde se prestan servicios primarios y básicos.

“La situación tiene causas estructurales que están plasmadas en los informes del consejo directivo del FOMAG, MinEducación, medidas cautelares de la SuperSalud y entes de control que lo prometido en mencionado Acuerdo es por problemas que se generaron en sobrecostos”.

En 2022 y, por cada año, le costaba al magisterio colombiano la atención en salud 1.9 billones de pesos y en 2926, 5.3 billones, es decir, más de 3 billones de pesos en sobrecostos que no se reflejan en atención integral en salud, sino en desmejoramiento de niveles primarios y red complementaria asociado a lineamientos nuevos pasando de contratación pública a privada, con un pago sin mediación de procesos de vigilancia y control produciendo un déficit de 2.7 billones de pesos este año y un traslado en 2025, de 2.1 billones en pensiones y cesantías y “hace 20 días de $ 857.000 millones quedando con un déficit de 1.1 billón de pesos que nadie responde generando consecuencias a los docentes y sus familias”, repasa la Secretaria de Seguridad Social de EDUCAL.

Los profesores en este departamento anunciaron que se unirán a la gran jornada de movilización nacional el próximo jueves 19 de noviembre.