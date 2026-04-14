Más de 3.400 docentes de Manizales y Caldas participarán del paro nacional y departamental

Manizales

El objetivo del paro nacional de los profesores este miércoles 15 de abril es por la salud y la vida, según manifiesta Iván Andrés Rodríguez, presidente de EDUCAL, quien afirma que cumplirán dos años con serios problemas del nuevo modelo de salud del magisterio, sin embargo, los profesores del departamento, excepto Manizales, también se concentrarán en dicha ciudad y en La Dorada para defender los cargos de la planta docente.

“Para el miércoles 15 es el gran paro nacional del magisterio por la salud y la vida a raíz de la difícil situación que llevamos desde que inició el nuevo modelo de salud, entonces se decidió en la reciente junta nacional de Fecode hacer el paro”, puntualiza Iván Andrés Rodríguez, presidente de EDUCAL.

Jueves 16 de abril: paro departamental

Al día siguiente, cerca de 3.400 docentes en el departamento, excepto Manizales, proseguirán a un paro departamental para proteger la planta docente, ya que al parecer, hay inconvenientes frente al número de profesores asignados en las instituciones y sedes educativas en 26 municipios.

“La relación técnica estudiante - docente hay que cambiarla en el departamento en el sentido de que hay más maestros que alumnos nosotros hemos manifestado que el Decreto 3020 hay otras normas técnicas, las ISO y otros elementos para tener en cuenta la sostenibilidad de los docentes, entendemos que la tasa de natalidad ha disminuido, también comprendemos que se debe buscar una enseñanza más personalizada y no saturar las aulas de clase”, explica el presidente del sindicato EDUCAL.

Por su parte, la Secretaría de Educación de Caldas, emitió un comunicado explicando que hay más estudiantes que profesores, evidenciando la sobreasignación de personal docente, según el Decreto 3020 que rige el número de estudiantes por maestro. Subrayan que actualmente, hay más de 120 sedes educativas con menos de cinco estudiantes para asegurar el acceso en zonas de difícil cobertura.

De acuerdo a los resultados de relaciones técnicas adelantadas y de las necesidades de las diferentes instituciones educativas, procederán a realizar los traslados correspondientes cumpliendo la normatividad vigente garantizando una distribución eficiente y equitativa del talento humano.

Entre tanto, los docentes del Centro - Sur y occidente caldense se encontrarán en Manizales; en La Dorada, se congregarán los del oriente del departamento y en Salamina, será el municipio donde se citarán los profesores de la subregión del norte el jueves 16 de abril.