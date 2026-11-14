La policía incauta 420 kilos de carne en presunto estado de descomposición en Neira, Caldas
El producto cárnico era transportado en un camión.
Neira
Al parecer, 420 kilogramos de carne no cumplían con las condiciones sanitarias para su transporte y comercialización. El producto no contaba con la autorización exigida y presentaba aparentes signos de descomposición. Teniente coronel Salvador Iván Mesa Cerón, comandante de la Policía Caldas, indica que lo hallado representa un riesgo para la ciudadanía.
“El procedimiento se llevó a cabo en el sector Cielito Lindo, donde los uniformados, en coordinación con personal de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, adelantaban controles a vehículos destinados al transporte de alimentos. Durante la inspección a uno de los automotores, identificaron una carga correspondiente a derivados cárnicos”.
Al verificar las condiciones de transporte, se evitó que dicho producto llegara a los establecimientos comerciales y, posteriormente a los consumidores previniendo posibles afectaciones a la salud pública. El comandante Mesa señala que se adelantan las verificaciones correspondientes para establecer la procedencia y el destino, sin embargo, información preliminar, la carne habría salido de un municipio ubicado al norte del departamento.
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El producto incautado fue avaluado comercialmente en más de $ 8.400.000. “Invitamos a la ciudadanía a verificar las condiciones sanitarias de los alimentos que adquieren y a denunciar cualquier irregularidad en la línea 123”, finaliza el teniente coronel.