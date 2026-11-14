La policía incauta 420 kilos de carne en presunto estado de descomposición en Neira, Caldas

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Al parecer, 420 kilogramos de carne no cumplían con las condiciones sanitarias para su transporte y comercialización. El producto no contaba con la autorización exigida y presentaba aparentes signos de descomposición. Teniente coronel Salvador Iván Mesa Cerón, comandante de la Policía Caldas, indica que lo hallado representa un riesgo para la ciudadanía.

“El procedimiento se llevó a cabo en el sector Cielito Lindo, donde los uniformados, en coordinación con personal de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, adelantaban controles a vehículos destinados al transporte de alimentos. Durante la inspección a uno de los automotores, identificaron una carga correspondiente a derivados cárnicos”.

Al verificar las condiciones de transporte, se evitó que dicho producto llegara a los establecimientos comerciales y, posteriormente a los consumidores previniendo posibles afectaciones a la salud pública. El comandante Mesa señala que se adelantan las verificaciones correspondientes para establecer la procedencia y el destino, sin embargo, información preliminar, la carne habría salido de un municipio ubicado al norte del departamento.

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El producto incautado fue avaluado comercialmente en más de $ 8.400.000. “Invitamos a la ciudadanía a verificar las condiciones sanitarias de los alimentos que adquieren y a denunciar cualquier irregularidad en la línea 123”, finaliza el teniente coronel.