La versión 14 del Congreso de Aviturismo en Manizales se centra en la experiencia en el territorio

Manizales

La novedad para la versión 14 del Congreso de Aviturismo que se celebra en la capital del departamento de Caldas es el enfoque en el turismo y la experiencia en el territorio, por lo que las salidas de campo para avistar las aves se apreciarán desde los mil metros hasta 4.100 metros sobre el nivel del mar.

“Este año tenemos un enfoque en el turismo, la experiencia, el mercado y el territorio, quisimos dar un vuelco total al congreso. Para esta versión tenemos más de 600 participantes, hay invitados importantes internacionales que será útil a los departamentos como Meta, Quindío, Putumayo, Cauca entre otros. La experiencia Sony se desarrolla en la Hacienda El Bosque y tendremos salidas a campo con diferentes alturas para hacer la observación de aves”, cuenta Adriana María Izasa, presidenta de la Junta directiva de Cotelco capítulo Caldas.

Dentro de la agenda de actividades, hay charlas lideradas por expertos de Hungría, Francia, Estados Unidos y 12 países más invitados como David Ricardo Ascanio de Venezuela; Juan Diego Vargas, de Costa Rica; Néstor Paladines, de Ecuador, Lucía Morales, de Colombia, entre otros.

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Diego Tabares, subgerente de proyectos de la RAP Eje Cafetero, explica que después de la crisis del terremoto, es importante la reactivación y este es el claro ejemplo de efectuarlo con visitantes de 15 países y de varias regiones del país. La idea es diversificar el turismo, por lo que desde la RAP trabajan en el Plan Regional de Turismo explicando que existe un solo destino con cuatro departamentos.

“El Eje Cafetero y el Tolima es importante y así lo queremos demostrar. Se aproxima la época de fin de año, la cual es ideal para programar las visitas luego de cancelaciones de reservaciones hechas con anterioridad, el mensaje es que la operatividad está vigente para recibir a los turistas”, concluye el subgerente de proyectos de la RAP.