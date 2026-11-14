Gobernador de Caldas y Alcalde de Manizales esperan que recursos nacionales lleguen a territorio
Opinaron que respetan la decisión de la salida de Jaime Uribe del Fondo milagro.
Caldas
Después de conocerse la salida de Jaime Andrés Uribe del Fondo milagro, el gobernador de Caldas, indica que es una decisión del orden nacional, la cual respeta y acata. “Es potestad del gobierno nacional, la respetamos. Necesitamos a alguien activo en el cargo, con gran dinamismo, un buen administrador del fondo”.
Por su parte, el alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas, agradece las visitas de Jaime Uribe a la ciudad para conocer la reconstrucción que avanza y afirma que quien llegue al cargo conocerá el modelo que se aplica.
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“Necesitamos que lleguen recursos, estamos listos y preparados, el gobierno nos conoce y sabe que somos responsables, juiciosos y que hemos hecho bien la tarea. No importa si se llama Luis o Jaime, lo primordial es que nos acompañe. Envío un saludo a Jaime Uribe porque estuvo pendiente de Manizales”.
En este departamento incluyendo su capital, hubo aproximadamente 22.000 damnificados. Entre tanto, el presidente Abelardo De La Espriella nombró a Luis Felipe Henao como nuevo gerente del Fondo milagro.