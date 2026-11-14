Gobernador de Caldas y Alcalde de Manizales esperan que recursos nacionales lleguen a territorio

Caldas

Después de conocerse la salida de Jaime Andrés Uribe del Fondo milagro, el gobernador de Caldas, indica que es una decisión del orden nacional, la cual respeta y acata. “Es potestad del gobierno nacional, la respetamos. Necesitamos a alguien activo en el cargo, con gran dinamismo, un buen administrador del fondo”.

Por su parte, el alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas, agradece las visitas de Jaime Uribe a la ciudad para conocer la reconstrucción que avanza y afirma que quien llegue al cargo conocerá el modelo que se aplica.

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“Necesitamos que lleguen recursos, estamos listos y preparados, el gobierno nos conoce y sabe que somos responsables, juiciosos y que hemos hecho bien la tarea. No importa si se llama Luis o Jaime, lo primordial es que nos acompañe. Envío un saludo a Jaime Uribe porque estuvo pendiente de Manizales”.

En este departamento incluyendo su capital, hubo aproximadamente 22.000 damnificados. Entre tanto, el presidente Abelardo De La Espriella nombró a Luis Felipe Henao como nuevo gerente del Fondo milagro.