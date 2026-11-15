Las emprendimientos afectados por terremoto son protagonistas en la Feria empresarial de Manizales

Leonel Cardona y su esposa Claudia Naranjo, propietarios de Mystery Coffee, empresa afectada por el terremoto, presentes en la Feria Empresarial y de Emprendimiento de Manizales.

Manizales

El plan es apoyar la economía manizaleña y caldense que resultó afectada por el terremoto del pasado 10 de agosto. A pesar de que se inscribieron más de 2.000 emprendimientos, los seleccionados exponen sus productos de servicios de salud, belleza, cafés especiales, calzado, accesorios, industria manufacturera, mobiliaria, artesanías, maternidad, mascotas, tecnología, entre otros, en la quinta versión de la Feria Empresarial y de Emprendimiento de Manizales.

“Pasamos de 80 a 500 emprendedores, cada vez se inscriben más. Más de 150 empresas que nos acompañan sufrieron afectaciones por el terremoto y les dimos una oportunidad acá. El 65 % de todas las empresas que nos acompañan son lideradas por mujeres; el 41 % de emprendedores vienen por primera vez. Tuvimos una rueda de negocios muy fuerte donde vienen 40 compradores nacionales. Recordemos que la edición pasada se movieron $ 22.000 millones, esperamos que este fin de semana sea mucho más”, destaca Jorge Eduardo Rojas, alcalde de Manizales.

Uno de los negocios presente es Mystery Coffee, liderado por la pareja de esposos, Leonel Cardona y Claudia Naranjo, quienes 3 meses antes del suceso natural abrieron su primer negocio y a raíz del terremoto cerraron, así como los 7 puntos donde distribuían sus productos, sin embargo, la feria es una gran oportunidad para renacer como el ave fénix, así lo expresa Leonel.

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“Es algo que nadie espera, aunque presentíamos daños mínimos, pero no fue así. Lo que nos sucedió pareció una chuza de bolos, pero en esta ocasión no celebramos los puntos. Nosotros nos ubicamos en el barrio Alcázares y nos piden evacuar para reparar los daños, queremos seguir allí porque es en honor a mi padre quien murió hace 8 meses, pero haremos todo lo posible para que arreglen todo y continuar en el lugar. Agradecemos a la alcaldía por los recursos para recuperarnos y la feria que nos visibilizan y enviamos un mensaje es que después de la oscuridad, viene la luz”.

La feria empresarial y de emprendimiento se realiza en Expoferias durante todo el puente festivo.