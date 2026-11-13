Autoridades de Caldas destinan $4.300 millones para fortalecer red hospitalaria afectada por sismo

Caldas

La Gobernación de Caldas y la Dirección Territorial de Salud de Caldas (DTSC) destinan $ 4.300 millones para fortalecer la red hospitalaria afectada por el terremoto del pasado 10 de agosto. Con la inversión, buscan garantizar la continuidad de los servicios de salud.

Del total de los recursos, $ 3.000 millones son para medicamentos, insumos médicos y equipos biomédicos para diferentes Empresas Sociales del Estado. Los $ 1.300 millones restantes se financiarán en la dotación del Hospital Santa Sofía.

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“Nos unimos para mitigar las pérdidas que nuestros hospitales tuvieron el 10 de agosto. Los dineros para adquirir insumos serán fundamentales. Para el hospital de alta complejidad, nos sumamos con una dotación de camas y de un autoclave de 500 litros”, señala Natalia Castaño Díaz, directora de la DTSC.

Los gerentes de las diferentes instituciones hospitalarias agradecen el respaldo de dichas entidades territoriales, ya que les permitirá prestar servicio a miles de usuarios en Neira, Aranzazu, Aguadas y Manizales.

“Agradezco mucho el apoyo dado por la DTSC y la gobernación a través de estas ayudas y medicamentos que recibimos a raíz de la declaratoria de la emergencia por el sismo. Esto nos sirve para brindar una prestación de servicios a los pacientes del área urbana y rural”, manifiesta Mónica Liliana Díaz, gerente del Hospital San José de Neira.

Con mencionadas inversiones, la gobernación y la dirección territorial de salud mantienen un trabajo articulado con los hospitales para solventar la atención en medio de la crisis que atraviesa el sector.