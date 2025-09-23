Comienza el paro parcial de maestros en La Dorada, Caldas por dificultades en su sistema de salud

Manizales

Maestros de la Dorada comenzaron el paro parcial del 23 y 24 de septiembre por la falta de atención de salud. Los maestros denunciaron que el FOMAG no tiene contratos firmados para la prestación del servicio en el puerto caldense

“Entonces hasta que nosotros no se nos presente el contrato firmado que estén dando la cita de manera regular en las diferentes redes complementarias, pues continuamos con nuestros días de protesta. Quieren que todos los procedimientos se autoricen por el FOMAG en Manizales y eso no tiene ningún sentido”, dijo Teresa Zúñiga.

Teresa Zúñiga, del sindicato de Educadores de Caldas en la Dorada, confirmó que hoy están protestando en la plaza de Bolívar del municipio y el día de mañana se registrará una manifestación por las principales calles del puerto caldense.

“No hay ninguna solución, o sea, no ni siquiera se refiere en el comunicado la coordinadora y no han contratado o no han exigido a que la farmacia Medivalle pues regularice la entrega de medicamentos en la Dorada”, dijo Zúñiga

Zúñiga confirmó que el FOMAG anunció que los procedimientos que se realicen en la Dorada deben autorizarse en Manizales, lo cual ha rechazado tajantemente los docentes de ese municipio

Otra de las problemáticas importantes está relacionada con la falta de entrega de medicamentos por falta de convenios con dispensarios en La Dorada para el régimen especial de salud