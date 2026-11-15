Desmantelan red de apuestas clandestinas en Bogotá. Fueron capturados dos ciudadanos eslovacos

Las autoridades locales y nacionales propinaron un nuevo golpe a las redes de apuestas clandestinas durante una diligencia de control e inspección en la localidad de Los Mártires, en el centro de Bogotá. La acción fue liderada por Coljuegos en un trabajo coordinado con la Policía Nacional, Migración Colombia y las secretarías de Gobierno y Seguridad del Distrito.

El despliegue operativo permitió impactar dos locales comerciales que operaban al margen de la ley bajo modalidades localizadas y de apuestas por internet. En el lugar, las autoridades materializaron la captura de tres personas, entre ellas dos ciudadanos de origen eslovaco, quienes ahora enfrentan un proceso de judicialización por el delito de ejercicio ilícito del monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar, una conducta penal que en Colombia acarrea condenas de entre seis y ocho años de prisión.

Así mismo, sanciones económicas que oscilan entre los 500 y los 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Paralelamente, Coljuegos inició un proceso administrativo que contempla multas y una inhabilidad de cinco años para operar en el sector.

Durante la inspección a los inmuebles, los funcionarios aplicaron medidas cautelares de retiro e incautación sobre un total de 180 elementos que funcionaban sin los permisos exigidos, tanto en modalidades localizadas como en plataformas operadas por internet.

Entre el inventario decomisado figuran 40 máquinas electrónicas tragamonedas (MET), 4 mesas de casino, una ruleta con ocho puestos de juego y 13 módulos destinados a apuestas deportivas, además de múltiples insumos y repuestos utilizados para la fabricación y reparación clandestina de máquinas, tales como pantallas, botones y billeteros.

De acuerdo con las estimaciones de la entidad reguladora, la operación ilegal de estos establecimientos le restaba al Estado más de 78.000 millones de pesos cada año, recursos que por ley deben transferirse para financiar el régimen subsidiado de salud en el país.