“Jaime Vives tiene que irse”: De la Espriella pidió renuncia del presidente de Coljuegos

El presidente Abelardo de la Espriella pidió en la mañana de este domingo, 15 de noviembre, la renuncia de Jaime Vives a la presidencia de Coljuegos, tras las denuncias por presuntas irregularidades en su título de especialización de la Universidad del Magdalena.

“Todos los funcionarios están en período de prueba hasta el 7 de agosto de 2030”, advirtió el mandatario, quien también había aceptado el viernes la renuncia de Jaime Uribe de la gerencia del Fondo Milagro.

Una de las denunciantes del título del presidente de Coljuegos fue la senadora Jennifer Pedraza, de Dignidad y Compromiso, quien aseguró que Vives consiguió un título de posgrado en 21 días y pagó casi 15 millones de pesos, basándose en varios documentos que dio a conocer a la opinión pública.

De acuerdo con la denuncia, Vives se matriculó el 18 de agosto de 2026 y la Universidad del Magdalena lo graduó por ventanilla el 8 de septiembre de este mismo año. “Lo grave es que en los registros del Ministerio de Educación no aparece como graduado”, dijo la senadora.

Adicionalmente, con base en documentos de la misma universidad, Vives habría asistido solo a clase un día: de 8 a.m. a 4 p.m., el 28 de agosto de 2026.

Es de recordar que para ser presidente de Coljuegos se requiere, según el manual de funciones, título de posgrado, pero cuando se realizó la designación, Vives no cumplía ese requisito.

¿Qué respondió la Universidad del Magdalena?

La Universidad aseguró que el título se entregó mediante el Programa de Validación por Competencias y Reconocimiento de Saberes, que reconoce que las personas “pueden adquirir conocimientos y desarrollar competencias mediante sus experiencias educativas, laborales, profesionales, culturales y sociales”

Agregaron: “En ejercicio de su autonomía universitaria, hemos establecido procedimientos para valorar estos aprendizajes, siempre en correspondencia con las competencias y resultados de aprendizaje exigidos por sus programas académicos. Se trata de una política de inclusión y flexibilidad”.

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