El papa León XIV llegó a Cusco, a 3.400 metros de altitud en Perú, un mes después de su cirugía

El papa León XIV llegó este domingo a Cusco, a 3.400 metros de altitud en los Andes peruanos, en una de las jornadas físicamente más demandantes de su intensa gira por Sudamérica, un mes después de su operación por un cáncer de pulmón.

Niños con ponchos, niñas con polleras, vestimentas típicas de la serranía peruana, recibieron al papa al descender del avión. También lo aguardaba una comitiva oficial.

El líder de los 1.400 millones de católicos regresó el miércoles a Perú, donde vivió casi dos décadas, en la última etapa de una intensa gira de 12 días que incluyó Uruguay y Argentina.

“Ha trabajado acá en Perú, tiene bastante llegada, bastante conocimiento de nuestra realidad. Esperemos que transmita algún mensaje de paz”, dijo a la AFP Kelvin Pfuyo, ingeniero de 35 años, en la ciudad andina.

Tras aterrizar en Cusco, León XIV subirá aún unos cientos de metros más para llegar a Saqsaywaman, una imponente fortaleza precolombina de piedras gigantescas, donde se reunirá con agrupaciones que cultivan tradiciones religiosas populares, antes de dirigir una oración en la plaza de armas.

Después volará a Pucallpa, en la calurosa Amazonía peruana, donde es esperado por representantes de pueblos indígenas.

Su reciente cirugía puso en duda por varios días la viabilidad de la travesía.

Pero Robert Prevost, de 71 años, no modificó su exigente programa y este domingo voló a la antigua capital de los incas desde Chiclayo, donde fue obispo y sostuvo emotivos reencuentros.

“Gracias por su cariño, el apoyo, sus oraciones, en particular por mi salud que en estos momentos de prueba (...), con la ayuda de Dios, estoy superando”, declaró el viernes el papa en una multitudinaria misa con los fieles de su “querida” diócesis, bajo un calor sofocante.

En su viaje por Sudamérica, León XIV buscó reavivar la fe en una región donde los católicos se reducen. Dirigió sus discursos a defender a los pobres, denunció la violencia y lamentó la caída de la natalidad.

“De nuestro lado”

El papa pasará tres horas en Cusco antes de volar a Pucallpa, una de las ciudades más importantes de la Amazonía peruana.

Ubicada en la cuenca del río Ucayali, en medio de los bosques tropicales, es la capital de una región que se ha convertido en el epicentro de la deforestación en el país.

Perú perdió 3,2 millones de hectáreas de bosques entre 2001 y 2024, principalmente en Ucayali, Madre de Dios y Loreto, según el gobierno.

“El mensaje que puede dar no es solamente a Perú, va a ser a todo el mundo” y “vamos a valorar que va a hablar de nuestro lado”, dijo a la AFP Fernando Carteiro, un líder indígena de 53 años de la región.

León XIV observará una danza practicada por el pueblo Shipibo-Konibo para luego dar un discurso que se espera que se centre en las amenazas contra los indígenas, asediados por las actividades ilegales que depredan la región, desde el narcotráfico hasta la deforestación y la contaminación.

Los bosques amazónicos cubren la mitad del país, uno de los pocos que aún albergan a pueblos no contactados, que viven en total autonomía lejos de la sociedad moderna.

Pero los traficantes de droga aprovechan la inaccesibilidad de la selva para expandirse, mientras que taladores cortan sus mejores árboles y mineros ilegales extraen su oro y contaminan los ríos.

Para simbolizar su compromiso con el medio ambiente, León XIV participará en una ceremonia en la que podría plantar un árbol, probablemente un shihuahuaco, una especie amazónica que puede vivir más de mil años pero codiciada por los taladores.

Tras una misa en Pucallpa, en la que se esperan decenas de miles de asistentes, el papa volará a Lima por la noche, donde el lunes sostendrá una última ceremonia masiva: una liturgia que servirá de despedida para el país al que llamó su “patria”.