Así opera el paso por el peaje de Pipiral tras atentado: ya hay movilidad hacia Bogotá

A las 11:45 de la mañana de este domingo 15 de noviembre, fue habilitado la operación vial en ambas plataformas del peaje Pipiral, tras el atentado reportado en la madrugada con un carro bomba, que dejó afectaciones en los carriles 1,2 y 3; así lo confirmó la concesión de la vía Coviandina S.A.S.

“Luego de una exhaustiva y rápida acción de revisión, limpieza y recolección de escombros, inspección técnica y adecuación, se logró habilitar los equipos y sistemas de tres carriles de la plataforma 2 en sentido Villavicencio - Bogotá afectada por la onda explosiva”, aseguró la concesión en un comunicado.

Así funcionará el peaje Pipiral

Por el carril 4, se realizará el paso exclusivo con sistema de pago Colpass; el 5 con pago para medios electrónicos (tarjeta y sistema Colpass) y los carriles 6 y 7 para efectivo exclusivamente, los demás que fueron afectados siguen fuera de servicio mientras continúa la valoración de las afectaciones.

“Se recomienda a los viajeros programar su viaje con anterioridad especialmente mañana con la operación retorno que, recordamos tendrá movilidad con reversible desde las 3:00 p.m. hasta las 10:00 p.m.”, solicitó Coviandina S.A.S. para los conductores que transitan por este importante corredor vial.