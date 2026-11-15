Atentado terrorista con carro bomba en peaje Pipiral en la vía Bogotá - Villavicencio

A las 2:26 de la madrugada de este domingo 15 de noviembre, un vehículo particular fue abandonado por un hombre frente al peaje Pipiral, ubicado en la vía Bogotá - Villavicencio; en el video de cámaras de vigilancia del lugar, se puede observar como otro hombre, en una motocicleta, lo esperaba para huir; un minuto después el carro explota, quedando reducido a cenizas.

“¡Rechazo de manera absoluta y contundente el cobarde atentado terrorista perpetrado esta madrugada contra el peaje de Pipiral, en la vía Bogotá–Villavicencio! A las 2:26 a. m. fue detonado un vehículo cargado con explosivos a pocos metros de las instalaciones. Por fortuna, no se reportan personas heridas ni víctimas fatales.“, aseguró la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés.

Por este hecho, la vía estuvo cerrada durante más de tres horas, mientras se realizaba la evaluación de los daños.

Las autoridades mantienen presencia en la zona para garantizar la seguridad de los conductores que transitan por esta importante vía nacional.