Atentado en peaje de Pipiral: gobernadora del Meta entrega balance en Caracol Radio

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, anunció una recompensa de hasta 30 millones de pesos por información que permita capturar a los responsables de detonar un vehículo cargado con explosivos en inmediaciones del peaje de Pipiral, en la vía que comunica a Villavicencio con Bogotá. El ataque no dejó personas heridas ni víctimas fatales.

Según informó la mandataria departamental en diálogo con Caracol Radio, la explosión se registró a las 02:26 de la madrugada en el sentido Villavicencio–Bogotá. Los atacantes utilizaron un automóvil marca Renault acondicionado con aproximadamente 35 kilos de explosivos.

“Gracias a Dios no hubo heridos ni personas víctimas, sino solamente un tema de algunos paneles y daños ahí en el peaje”, señaló Cortés. La gobernadora precisó que el vehículo no alcanzó a impactar directamente contra la infraestructura principal de la estación de cobro, por lo que las afectaciones materiales se limitaron a la ruptura de algunos vidrios y paneles.

De acuerdo con los registros de las cámaras de seguridad de la zona, los responsables abandonaron el automotor momentos antes de la detonación y huyeron en una motocicleta. La Policía Nacional inició una persecución inmediata tras la explosión y logró ubicar el vehículo de dos ruedas abandonado en el sector.

Reapertura vial y despliegue militar

Tras las labores de verificación y control por parte de las unidades antiexplosivos y las fuerzas militares, la Gobernación confirmó la habilitación del corredor vial entre la capital del Meta y Bogotá.

Con el objetivo de garantizar la movilidad y la seguridad de habitantes y turistas durante las festividades que se desarrollan en municipios como San Martín, Vistahermosa y Castilla La Nueva, las autoridades activaron un dispositivo especial de vigilancia.

“Ya está el Ejército, la Policía, la Fuerza Aérea, la Gobernación del Meta y todos los alcaldes dispuestos y organizados. Está toda nuestra fuerza pública desplegada para garantizarle a los visitantes y a la población del departamento del Meta la tranquilidad frente a los hechos que pasaron”, aseguró la mandataria.

Disputa territorial en la región

Frente al contexto de orden público en el departamento, Cortés advirtió que la seguridad del Meta enfrenta presiones derivadas de los enfrentamientos entre estructuras disidentes que operan en departamentos limítrofes como Guaviare y Caquetá.

La gobernadora señaló directamente a los grupos bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’ y alias ‘Calarcá’, indicando que mantienen una disputa histórica por el dominio de estos corredores estratégicos para el narcotráfico.

Finalmente, reiteró el respaldo institucional a la fuerza pública, destacando una inversión departamental superior a los 80.000 millones de pesos en vehículos, drones, material de intendencia y mejoramiento de infraestructura para fortalecer la capacidad operativa en la región.

Además, solicitó al gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, y al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, acordar una estrategia conjunta de protección de la vía Bogotá–Villavicencio, fundamental para el abastecimiento, la movilidad, el comercio, la salud y el desarrollo económico de la Orinoquía y buena parte del país.