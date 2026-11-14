Una pareja de chefs une la cocina colombiana y chilena para apoyar a niños afectados por el sismo

Una pareja de chefs une la cocina colombiana y chilena para apoyar a niños afectados por el terremoto

Diego Pineda y Francisca Espinoza, chefs del restaurante Unión, ubicado en Chillán, Chile, participan en cenas organizadas por UNICEF para apoyar a los niños afectados por el terremoto. En estos encuentros, los cocineros comparten una propuesta que combina ingredientes y técnicas de ambos países.

El proyecto gastronómico nació hace más de tres años, aunque el restaurante abrió sus puertas hace aproximadamente uno. Desde entonces, sus fundadores han buscado integrar sus raíces a través de preparaciones que mezclan las tradiciones culinarias de Colombia y Chile.

Uno de los ejemplos es el pandebono colombiano, que preparan al rescoldo, una técnica de cocción tradicional chilena. También han incorporado sabores del Pacífico colombiano, como el encocado, que adaptan utilizando jaiba o cangrejo y otros ingredientes de ambas cocinas.

Detrás de estas preparaciones hay un equipo de siete personas que trabaja junto a los chefs. Según explicó Pineda, su intención es que los integrantes no solo aprendan a cocinar, sino que también conozcan el origen de los alimentos y a quienes los producen.

Por eso, han organizado encuentros con productores agrícolas y actividades en el campo. El chef recordó una experiencia en la que el equipo participó en una cosecha de cubios junto a un cocinero local, lo que les permitió conocer de cerca el trabajo campesino y comprender mejor el origen de los ingredientes.

La participación de los chefs en las cenas solidarias surgió después de conocer a Mariam Suárez durante Fine Dining Table, un encuentro gastronómico realizado en El Salvador en septiembre. Tras ese acercamiento, recibieron la invitación para sumarse a los eventos organizados por UNICEF, en los que la gastronomía se convierte en una forma de recaudar fondos para los niños afectados por el terremoto.

Durante su paso por Bogotá, Pineda y Espinoza anunciaron una segunda cena en la ciudad, que se realizará en el restaurante Igna. El encuentro tendrá un menú de seis tiempos, elaborado con productos colombianos y bogotanos mediante técnicas de la cocina chilena.

Para Francisca Espinoza, estas experiencias también reflejan el propósito con el que nació Unión: acercar las culturas latinoamericanas a través de la gastronomía y compartir las tradiciones que hacen parte de cada territorio.