Julio Reyes Copello asumirá la dirección artística del Festival de Música de Cartagena

Julio Reyes Copello asumirá la dirección artística del festival tras una trayectoria como pianista, compositor y productor de artistas internacionales como Alejandro Sanz, Marc Anthony y Jennifer López. Su experiencia también le ha permitido trabajar con agrupaciones como la Orquesta Sinfónica de Londres e incorporar elementos de su formación académica en producciones de música popular.

El nuevo director explicó que su carrera lo ha convertido en un enlace entre ambos universos musicales, una relación que considera fundamental para acercar a las nuevas generaciones a las orquestas y a la música interpretada en vivo. “Me he convertido como en un puente entre la música erudita y la música popular. Eso por mucho tiempo me costó a mí aceptarlo, pero ahora lo acepto con orgullo”, afirmó.

Uno de los principales componentes de la edición 2027 será la conmemoración de los 100 años del nacimiento de Gabriel García Márquez. Para esta celebración, el festival contempla abrir la casa del escritor en Cartagena como escenario de conciertos.

Reyes Copello anunció el encargo de cuatro obras inspiradas en libros del Nobel colombiano, que estarán a cargo de jóvenes compositores colombianos y de la compositora Yudania Gómez Heredia, directora musical de Rosalía. La artista también participará como pianista y directora de orquesta.

La programación contará con la English Chamber Orchestra como orquesta residente, agrupación que Reyes Copello ubicó entre las cinco orquestas de cámara más importantes del mundo. Entre los invitados anunciados se encuentran la pianista venezolana Gabriela Montero, la pianista y compositora Natalie Tenenbaum, graduada de la Juilliard School, y la pianista china y neurocientífica Mei Rui.

Durante nueve días, el Festival Internacional de Música de Cartagena reunirá a intérpretes nacionales e internacionales en una programación que incluirá nuevas composiciones, conciertos y homenajes a Gabriel García Márquez.