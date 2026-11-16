Francisco Vera, entre los tres finalistas al Premio Internacional de la Paz Infantil 2026

Francisco Vera, fundador del colectivo Guardianes por la Vida, se encuentra entre los tres finalistas del Premio Internacional de la Paz Infantil 2026, un reconocimiento que destaca las iniciativas de niños y jóvenes en la defensa de los derechos humanos y la construcción de paz. El ganador se conocerá el próximo 19 de noviembre, durante una ceremonia en el Palacio de la Paz, en La Haya, Países Bajos.

El premio fue creado en 2005, durante una conferencia internacional de ganadores del Nobel de Paz, y se entrega anualmente. Entre sus ganadores anteriores figuran Malala Yousafzai y Greta Thunberg, reconocidas por su trabajo en defensa de la educación y el medioambiente, respectivamente.

El camino de Francisco Vera comenzó en 2019, cuando tenía nueve años. Los incendios registrados ese año en la Amazonía, tanto en Colombia como en otros países de la región, lo motivaron a organizar una manifestación ambiental en Villeta, Cundinamarca.

Con el apoyo de su abuela, invitó a varios compañeros de clase a participar. Juntos elaboraron carteles, pancartas y banderas, además de preparar arengas para llamar la atención sobre los efectos de la deforestación. Lo que comenzó como una iniciativa escolar se convirtió en un movimiento con presencia en diferentes regiones del país.

Ese mismo año, Francisco intervino ante el Congreso de Colombia para pedir acciones en defensa del medioambiente. Según relató, fue el primer niño en participar en una sesión plenaria de esa corporación.

Uno de los ejes de su trabajo ha sido cuestionar el adultocentrismo, entendido en este contexto como la tendencia a minimizar las opiniones y capacidades de los niños y adolescentes por su edad. Vera considera que la participación de la infancia ha ganado espacios gracias al trabajo colectivo de diferentes organizaciones y jóvenes. Sin embargo, reconoce que todavía existen barreras para que sus voces sean escuchadas en escenarios políticos, sociales y ambientales.

Como parte de su proceso académico, el joven realizó recientemente una investigación sobre la influencia del adultocentrismo en la receptividad de los niños frente a los discursos autoritarios. El trabajo fue presentado en francés como parte de su graduación de bachillerato.